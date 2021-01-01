طرق عمل الطعمية السوري المقرمشة في المنزل



الطعمية السوري المقرمشة الطعمية السوري المقرمشة



تعتبر طريقة عمل الطعمية السورى من المقبلات السورية المعروفة السهلة والصحية، وبخلاف الوصفة المعتادة لعمل الطعمية فيمكن لطريقة عمل الطعمية السورية ان تكون مختلفة وهي تعتمد في الأساس على استخدام الحمص بدلا من استخدام الفول المدشوش، وفيما يلي سنقوم بتقديم أكثر من طريقة عمل الطعمية السورى سهلة وغير مكلفة في المنزل .







الطعمية السورى



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طريقة عمل الفلافل السوريةمقادير طريقة عمل الفلافل السورية :كوب ونصف من الحمص المجفف1 بصل أخضر، مفروم خشنًا4 فصوص ثوم مفرومة فرمًا خشنًا¼ كوب من أوراق البقدونس الطازجةملعقتان كبيرتان من زيت الزيتونملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة1½ ملعقة صغيرة ملح خشن1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر2 كوب زيت نباتي ، للقليطريقة عمل الفلافل السورية :1- ينقع الحمص الجاف في وعاء به ماء فاتر، وقليل من الكمون لمدة ليلة كاملة, حتى ينتفخ الحمص ويصبح لين بعض الشيء.2- في الصباح نقوم بتصفية الحمص من الماء بعد ان يبرد و ويتم وضعه في وعاء مع البصل الأخضر والثوم والكزبرة والبقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون، والكمون والملح وامزجي جيدًا سويًا.2- نقوم بوضع مزيج الحمص والخضروات في فرامة اللحم و ونقوم بفرمه حتى يصبح ملمسه ناعماً بعض الشئ (تستغرق هذه العملية من 10:15 دقيقة).3- نقوم باضافة البيكنج باودر مع خليط الحمص و ونعجنها جيداً بالأيدي , إلي أن يصبح المزيج مثل الكرة الطرية عندما تمسكيه بيدك.4- لتشكيل الفلافل السورية نقوم بوضع قليل من الماء على يدك، وتشكيلها على شكل أقراص صغيرة أو باستخدام قالب الفلافل ان كان متوفر .5- نقوم بتسخين الزيت جيدًا على درجة حرارة متوسطة حتى تصل درجة الحرارة ل 350 فهرنهايت, ونضع أقراص الفلافل به، ونقلبها حتى يصبح لونها بني ذهبي ثم نقوم بإخراجها ووضعها على مناديل مطبخ ليمتص الزيت .6- تقدم الفلافل السورية مع سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.