وصفة لبنانية .. طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج

تعتبر طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج هي وصفة لبنانية في الأساس، وهي وصفة مميزة وشهية للغاية، ويتم تناولها في الغالب بالملعقة ومع العيش، وإن كنت من عشاق التجديد فسوف تنال هذه الوصفة إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وتعتبر وجبة الملوخية من الوجبات الصحية المفيدة لجسم الإنسان، وهي ايضا وجبة متكاملة، وفيما يلي سنقوم بتقديم الوجبة بالتفصيل..
طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج
مكونات الملوخية الورق الخضراء بالدجاج :
700 جرام ملوخية
7- فصوص ثوم مهروس
400 جرام دجاج مسحب مقطع إلى شرائح
كزبرة مطحونة
150 جرام زبدة
3 أكواب ماء ساخن
نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقتان صغيرتان ملح
1 حبة من البصل مقطع إلى شرائح
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل
نصف كوب من الزيت النباتي
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