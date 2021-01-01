7 حيل للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت



للتخلص من حب الشباب للتخلص من حب الشباب



تعاني كثير من الفتيات من حب الشباب الذي يكون محبطا ومثيراً للإزعاج، لذا تقدم الدكتورة خلود عادل، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، مجموعة من الحيل التي تساعدك على التخلص من حب الشباب بين عشية وضحاها.







- زيت شجرة الشاي:

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خذي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي واخلطيها مع 5 قطرات من زيت جوز الهند، ثم ضعي مزيج الزيت على حب الشباب واتركيه طوال الليل ، اغسلي الوجه في الصباح.- العسل:ضعي قطرة من العسل على المنطقة المصابة واتركيها طوال الليل، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ في الصباح.- الصبار:استخرجي بعضًا من جل الصبار الطازج وضعيه على المناطق المصابة بحب الشباب، واتركيه طوال الليل وشاهدي النتيجة في الصباح.- شاي أخضر:قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر المفضل لديكِ، وقومي بتبريده واغسلي وجهك بهذا الشاي، ثم جففي وجهك وأذهبي للنوم وستنبهري بالنتيجة في الصباح.- مكعبات الثلج:خذي مكعب ثلج وضعيه بلطف فوق البثور، لكن لا تضغطي بشدة، فقط ضعي ثلجًا على وجهك قليلًا واذهبي للنوم، ستندهشين لرؤية انخفاض حب الشباب في الصباح.- الليمون:ضعي بضع قطرات من الليمون في بعض الماء، ثم امزجي الاثنين واغمسي قطعة قطن في السائل، جففي البثور بهذا السائل، واتركيه لمدة 10 دقائق على وجهك ثم أغسليه قبل أن تذهبي إلى السرير.- قشر البرتقال:خذي بعض قشر البرتقال وجففيه طوال اليوم وقومي بطحنه، ثم اخلطي بعض الماء في هذا المسحوق وضعيه على المنطقة المصابة بحب الشباب، يترك بين عشية وضحاها ويغسل الوجه في الصباح.