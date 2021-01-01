هل البهاق مرض وراثي؟.. استشاري أمراض جلدية يجيب



البهاق البهاق

البهاق حالة تظهر فيها بقع بيضاء على الجلد، ويمكن أن يتأثر أي مكان في الجسم بها ، ومعظم المصابين بالبهاق لديهم بقع بيضاء في العديد من المناطق.



أسباب البهاق وعوامل الخطر

الجلد يتخلص من لونه المميز لأنه فقد مادة الميلانين لسبب ما ، وتم تدمير الخلايا المكونة للصباغ المعروفة باسم الخلايا الصباغية.



وقال الدكتور عماد زهران استشاري الأمراض الجلدية فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد " لا نعرف لماذا يحدث هذا قد تكون حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث تعمل دفاعات الجسم على تشغيل الخلايا الخاصة به بدلاً من مهاجمة الجراثيم الغازية.

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ورغم أن البهاق يصيب جميع الأجناس بالتساوي ، إلا أنه أكثر وضوحًا في الأشخاص ذوي البشرة السمراء.ونوه بدران إلى أن ما يصل إلى 2 ٪ من السكان وما يقدر بنحو 2 إلى 5 ملايين أمريكي يعانون من البهاق ولا يهم إذا كان رجلاً أو امرأة.وأضاف “بدران أنه في معظم الحالات ، يتطور البهاق في وقت مبكر من الحياة ، بين سن 10 و 30 عامًا، ويظهر دائمًا تقريبًا قبل سن الأربعين.هل "البهاق" مرض وراثي؟ينتشر البهاق في العائلات المرجح أن تحصل عليه عندما يعاني منه شخص العائلة ، أو عندما يصاب أفراد العائلة بالشيب قبل الأوان ،ويعد هذا صدمة للجميع ،وقال أن ثلث حالات مرضى البهاق ليس لديهم تاريخ عائلي بالإصابة به، كما يمكن لأمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي ( التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ) أو داء السكري من النوع الأول ، أن تزيد من احتمالات الإصابة .أعراض البهاقغالبًا ستفقد الصبغة بسرعة في عدة مناطق من البشرة بعد ظهور البقع البيضاء ، وقد تظل كما هي لبعض الوقت ، لكنها قد تكبر لاحقًا وقد يكون لديك دورات من فقدان الصبغة وثباتها لذا عليك ملاحظة وقت نشاط المرض وتجنب أسباب إستثارته قدر الإمكان،مثل التعرض للشمس .يصيب البهاق بشكل شائعطيات الجسم (مثل الإبطين)الأماكن التي أصيبت في الماضيالمناطق المعرضة للشمسحول الشاماتحول فتحات الجسمالأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن أنفك وفمك )ويمكن أن يؤثر أيضًا على الجفون والشعر .وأضاف “بدران ” أنه من النادر عودة الصبغة بمجرد ظهور البقع البيضاء،لكننا بالعلاج نحاول أن نسعي فى عملية تمويه للجلد .أنواع البهاقهناك خمسة أنواع من البهاق، وأي نوع يعتمد على المكان الذي لديك.المعمم هو النوع الأكثر شيوعًا يحدث هذا عندما تظهر البقع متغيرة اللون في جميع أنحاء جسمك.الجزئي ويحدث عندما يقتصر البهاق على منطقة واحدة من جسمك ، مثل وجهك أو يديك.التركيز البؤري يحدث عندما يبقى اللون في بقعة واحدة ولا ينتشر.التريكروم ويحدث عندما تكون هناك منطقة ذات لون كثيف ، تليها منطقة ذات لون أفتح ، تليها بشرة ذات لون عادي.العالمي وهو نوع نادر. إذا كان لديك هذا ، فإن 80٪ على الأقل من بشرتك قد تغير لونها.تشخيص البهاقيمكن لطبيبك عادة تشخيص البهاق من خلال النظر إلى جلدك أثناء الفحص البدني، وقد تخضع أيضًا لاختبارات أخرى ، بما في ذلك اختبارات الدم او:خزعة الجلد ، حيث يتم إرسال عينة من جلدك إلى المختبر لمزيد من الفحص ،والأسهل من ذلك هو إختبار مصباح وود ، حيث ينظر الطبيب إلى بشرتك تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية .علاج البهاق والعلاجات المنزليةلا توجد طريقة معروفة للوقاية من البهاق أو علاجه، ولكن يمكنك أن تجعل بشرتك المصابة تبدو أفضل، ويعتمد العلاج الأفضل بالنسبة لك على عمرك ، ومقدار الجلد الذي يحتاج إلى التحسن ، ومدى تأثير البهاق عليك.أدوية البهاقيصف طبيبك كريم كورتيكوستيرويد لوضعه على الجلد المصاب لمحاولة إعادته لونه قد يستغرق الأمر شهورًا حتى ترى التغييرات في بشرتك وقد ترى أيضًا بعض الخطوط على جلدك ، أو قد يصبح جلدك أرق.إذا كان البهاق يتقدم بسرعة ، فقد يقترح طبيبك تناول حبوب أو حقن كورتيكوستيرويد.في حالات نادرة ، قد يقترحون مرهمًا يسمى مرهم مثبط الكالسينيور يؤثر على جهاز المناعة لتخفيف الالتهاب . وقد تصاب به إذا كان البهاق في منطقة صغيرة ، عادة حول وجهك ورقبتك، و الأطباء لا يصفون هذه في كثير من الأحيان، كما ترتبط هذه الأدوية بسرطان الجلد و سرطان الغدد الليمفاوية .وكشف " زهران " عن طريقة علاجه الشخصي للبهاق وهو عبارة عن وضع مرهم تاروليمس لعلاج حالات إلتهابات الجلد Tacrolimus Ointment مساء فى حدود الساعة 7 مساء .وفى تمام الساعة ال5 صباحا ويتم وضع محلول ملون بلون الجلد للمريض يعد بمقايس محددة كما أن التعرض لضوء الفجر علاج منحة الله عز وجل للمرض مجانا لذلك على مرضى البهاق التعرض لهذا الضوء فى حدود ساعة من 5 إلى 7 صباحا وبعده وضع مرهم مرهم بيتاديرم للالتهابات الجلدية Betaderm Ointmentوهذا العلاج على المرضى الألتزام به لعدة أشهر ومراجعة الطبيب وسوف يحصلون على نتائج ممتازة .علاجات البهاقهناك بعض التقنيات المختلفة التي يمكن أن تساعد في علاج البهاق منهاالعلاج بالضوء ، باستخدام ضوء UVA يمكن أن يبطئ أو يوقف تطور البهاق في معظم الحالات ، ستفعل ذلك مع أي أدوية يصفها طبيبك عادة ، وستحصل على هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع في عيادة الطبيب ولكن هناك أجهزة محمولة تسمح لك بالحصول على العلاج في المنزل إسأل طبيبك حول هذا الموضوع.في بعض الأحيان ، يستخدم الأطباء العلاج بالضوء مع مادة تسمى سورالين عن طريق الفم أو كمرهم ، ثم تحصل على العلاج بالضوء باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن هذا العلاج فعال ، إلا أنه أكثر صعوبة في تقديمه من العلاج بالضوء العادي.إذا لم تنجح العلاجات الأخرى وكان البهاق يغطي جزءًا كبيرًا من جسمك ، فقد يوصي طبيبك بإجراء ما يسمى إزالة التصبغ، بتدخل مادة ما على المناطق غير المصابة من بشرتك مرة أو مرتين يوميًا لمدة 9 أشهر تقريبًا. تدريجيًا ، وستفتح تلك البشرة بشكل دائم بحيث تتطابق مع بقية بشرتك.يمكن أن تشمل الآثار الجانبية:تورماحمرارحكةجلد جافتحدث إلى طبيبك حول أي من هذه العلاجات قد يكون مناسبًا لك.الطب البديل ل البهاقتشير بعض الدراسات إلى أن الجنكة يمكن أن تعيد لك بعضًا من لون بشرتك.يقول بعض الخبراء أيضًا إن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في أن يكون العلاج بالضوء أكثر فعالية ، بما في ذلك:حمض ألفا ليبويكحمض الفوليكفيتامين سيفيتامين ب 12تأكد من التحدث مع طبيبك قبل تناول أي مكمل. يمكن أن تؤثر على أي أدوية تتناولها بالفعل.العلاجات المنزلية للبهاقهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لمساعدة بشرتك على الظهور بشكل أفضل:تغطية الجلد المصاب بالمكياج أو منتجات التسمير.استخدم واقٍ من الشمس (على الأقل SPF 30) عندما تكون بالخارج ، وأعد وضعه كل ساعتين.الابتعاد عن أسرة التسمير.لا تحصل على وشم. يمكن للضرر الذي يلحقه بجلدك أن يسبب المزيد من البهاق.جراحة البهاقإذا لم تنجح العلاجات الأخرى معك ، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية والهدف من هذه الإجراءات هو توحيد لون بشرتك.تطعيم الجلد هو المكان الذي يقوم فيه الجراح بنقل الأجزاء الصحية من جلدك إلى المناطق المتغيرة اللون. قد يقترح طبيبك هذا إذا كان لديك بقع صغيرة من البهاق.في نفطة التطعيم، سوف الجراح استخدام الشفط لإنشاء بثور على هاتفك صحة الجلد ، ثم نقل أعلى من تلك البثور على بشرتك تغير لونهامضاعفات البهاقإذا كنت مصابًا بالبهاق ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بما يلي:ضربة شمسمشاكل العينفقدان السمعيمكن أن تجعلك التغييرات في مظهرك تشعر بالإحباط أو التوتر أو الخجل يمكن أن تساعد الكثير من الأشياء ، بما في ذلك:التحدث عن ذلك مع الأصدقاء والعائلةالعثور على مجموعة دعم ، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت ، حتى تتمكن من التحدث مع الأشخاص الذين يمرون بنفس الأشياء التي تمر بها.زيارة طبيب يعرف الكثير عن الحالة ، حتى يتمكن من العثور على أفضل علاج ومساعدة لك.تأكدي من إخبار طبيبك إذا شعرتي بالاكتئاب، يمكنهم التوصية بأخصائي صحة عقلية يمكنه مساعدتك على الشعور بتحسن.ونصح بدران بالابتعاد التام عن التوتر والانفعال .