محمد صلاح مهدد بالغياب 4 مباريات عن ليفربول.. اعرف السبب

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ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 10:05 ص

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محمد صلاح نجم فريقمحمد صلاح نجم فريق ليفربول

محمد السعيد

أكد تقرير إسباني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو الموسم المقبل.



وذكرت شبكة “ ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل “مؤخرا” بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي، السبت الماضي، بصناعة هدفين وتسجيل الثالث: " تمنى أن يشاهدوا ذل ".



وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن تغريدة رامي عباس، كانت بمثابة وسيلة ضغط على إدارة نادي ليفربول، لتجديد عقد النجم المصري، عن طريق إثارة الجدل حول مستقبل اللاعب.

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وأشارت الشبكة، إلى أن محمد صلاح ليس ضمن أهداف نادي ريال مدريد، سواء الصيف الجاري، أو الموسم المقبل، حيث أن الاهتمام الرئيسي يتجه نحو كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن جماهير ليفربول غاضبة من رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح.وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن عشاق ليفربول هاجموا رامي عباس على هذه تغريدته الأخيرة، واعتبروا أنه يثير الجدل ويخلق خلافات بين محمد صلاح وإدارة النادي.ورفض نادي ليفربول، التعليق على تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، التي أثارت الجدل، بشأن مستقبل محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.وقال مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، لـ صدى البلد"، ردا على تغريدة رامي عباس: "نحن لا نعلق على مثل هذه الأشياء".يذكر أن محمد صلاح يعتبر أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، في 5 مواسم على التوالي، بعد هدفه في مباراة، نوريتش سيتي، السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.أهداف محمد صلاح في الجولات الافتتاحية السابقة بمسابقة الدوري الإنجليزي:سجل محمد صلاح هدفا مع ليفربول في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي موسم 2017 - 2018، وانتهى هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي 3 - 3.موسم 2018 - 2019، سجل محمد صلاح، هدفا في اكتساح ليفربول لـ وست هام برباعية، في الجولة الافتتاحية.أحرز محمد صلاح هدفا، وصنع آخر، أمام نوريتش سيتي، في افتتاح مشوار الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي 2019 - 2020.بدأ محمد صلاح الموسم الماضي بقوة، حيث سجل هاتريك في فوز ليفربول على ليدز يونايتد 4 -3، في الجولة الافتتاحية لـ البريميرليج.