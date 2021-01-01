رسميا.. ريلمي تعلن عن Realme Book أول كمبيوتر محمول من إنتاجها



Realme Book Realme Book

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن أول كمبيوتر محمول من إنتاجها تحت اسم Realme Book Slim، وعبر حدثا افتراضيا تستضيفه العلامة التجارية في جميع أنحاء الصين والهند وأوروبا، عن أحدث منتجاتها وهو جهاز Ultrabook رفيع وخفيف الوزن.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز حاسب ريلمي Realme Book، بشاشة بقياس 14 بوصة، تبلغ دقتها 2160 × 1440 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2 محمية بواسطة إصدار غير محدد من زجاج Corning Gorilla.



مواصفات كمبيوتر ريلمي المحمول Realme Book

وتعمل الشاشة بجودة 2K، مع ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة، إلى جانب مكبرات صوت Harmon Kardon المزدوجة، وبفضل نسبة العرض إلى الارتفاع الأطول، يمكنك احتواء المزيد من المحتوى الرأسي على شاشة الجهاز.

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ويضم حاسب ريلمي Realme Book، مجموعة ميكروفونات ثلاثية ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ويمتاز جهاز الكمبيوتر المحمول Book Slim، بهيكل معدني بالكامل بوزن خفيف للغاية يبلغ 1.38 كيلو جرام.ويتميز حاسوب ريلمي المحمول Realme Book Slim بالجيل الحادي عشر من معالجات إنتل من نوع Intel Core i5 وCore i3، يتم إقرانها مع بطاقة رسومات متكاملة من نوع Intel Iris Xe، وأضافت العلامة التجارية حل تبريد مزدوج المروحة للحفاظ على درجات حرارة الجهاز في وضع الألعاب والتطبيقات الثقيلة.ويأتي حاسوب ريلمي المحمول Realme Book Slim، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x وبسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCIe وبسعة 512 جيجابايت.ويحتوي كمبيوتر ريلمي الشخصي Realme Book Slim على ببطارية بقوة 54 وات في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، عبر منفذ شحن من نوع USB -C، من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتوفر 11 ساعة من العمل.ويمتاز الحاسب بمنافذ من نوع USB -C 3، ومنافذ من نوع USB -C 4، ومنفذ Thundebold، بمستشعر بصمات الأصبع أسفل الشاشة، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، وكما يأتي كمبيوتر Realme Book مع اتصال Wi-Fi 6.ويعمل لاب توب ريلمي Realme Book Slim، بواسطة واجهة البرنامج بواسطة ويندوز 10 من مايكروسوفت، مع إمكانية الترقية مجانا إلى إصدار نظام التشغيل القادم Windows 11، و تقدم Realme أيضًا ميزة اتصال PC الأنيقة التي تتيح لك التحكم الكامل في هواتف Realme المتوافقة عبر تقنية واي فاي مباشر Wi-Fi Direct.سعر لاب توب ريلمي Realme Book في الهندويتوفر حاسب ريلمي Realme Book Slim في الهند، بطراز Intel Core i3 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 632 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9 آلاف و900 جنيه مصري)، وبالنسبة لإصدار Core i5 المزود بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، يتوفر مقابل سعر 807 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12 ألف و 600 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الأولى في 30 أغسطس الجاري.وسيتوفر كمبيوتر Realme Book، في الصين في 25 أغسطس الجاري، مقابل سعر 663 دولار (أي ما يعادل 10 ألف و 400 جنيه مصري)، لطراز 8 + 512 جيجابايت، ومقابل سعر 725 دولار (أي ما يعادل 11 ألف و 300 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.