أسباب تعثر الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري



الأهلي أمام طلائع الجيش الأهلي أمام طلائع الجيش

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن فريق طلائع الجيش منظم وخصم قوى للغاية وهو الأمر الذى صعب اللقاء على النادي الأهلي.



وقال ميدو في برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "غياب السولية ومحمد شريف أثر على الأهلي خاصة في وسط الملعب لأن ديانج لا يستطيع صناعة اللعب وهو الأمر الذى يقوم به عمرو السولية ودوره مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء".



وأضاف: "عبدالحميد بسيونى كان ذكى للغاية في إدارة المباراة، ولم يمنح فرصة لثنائي خط وسط الأهلي بامتلاك الكرة، ونجح في عملية الضغط الهجومي من خلال ناصر منسي".

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وتعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش ليمنح منافسة الزمالك لقب الدوري إكلينكيًا بعد أن تقدم بفارق 4 نقاط ويتبقي 3 مباريات فقط ضمن المسابقة.وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.أضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر».وأكمل: «لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة طلائع الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية ولكن يوجد ٣ حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا».