شاهد اعترافات صادمة لقاتلي الجزائري المحروق ظلما



الجزائري المحروق ظلما الجزائري المحروق ظلما

تتسارع الأحداث في قضية مقتل الشاب الجزائري جمال بن اسماعيل الذي حرقت جثته ونكل بها للاشتباه به في إضرام الحرائق بولاية تيزي وزو، وفي آخر التطورات بث التلفزيون العمومي، شهادات عدد من الموقوفين في القضية أحدهم اعترف بطعن الضحية.



واعترف البعض من الموقوفين بانتمائهم لحركة "الماك" التي تعتبرها الجزائر إرهابية، كما اعترف آخر باضرام النار في جسد القتيل.



وكشفت عملية توقيف 25 شخصا من المشتبه به، في اغتيال جمال بن سماعيل، عن حقائق جديدة مفزعة بخصوص تورط التنظيم الإرهابي الماك في العملية كما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

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طعنتي خنجر وهذه آخر كلمة قالهاوتناقلت وسائل إعلام محلية اعترافات الموقوفين حيث أقر أحدهم بتوجيه طعنتي خنجر للضحية بعد منحه أحد المتورطين خنجرا للقيام بجريمته.واعترف ر.أغيلاس، المتهم الأول في قضية اغتيال جمال بن سماعيل، أنه صعد إلى مركبة الشرطة، بعدما منحه شاب خنجرا وطلب منه قتله.واسترسل في تصريحاته أمام المحققين قائلا "منحني الخنجر شاب يحمل وشوم بجسمه وطلب مني قتله."وأقر المتهم أنه وجه لجمال طعنتي خنجر، موضحا أن آخر كلمة قالها قبل مقتله "والله غير خاطيني يا خويا." أي لست أنا يا أخي.وتضمنت اعترافات المتهمين التي عرضتها المديرية العامة للأمن الوطني، على الرأي العام من خلال القنوات الوطنية، اعتراف المتهم "ق.أحمد".وأقر المشتبه به من خلال تصريحاته بالمشاركة في حرق الضحية قائلا "أنا لم أحرقه لكن رميت الكارطون حتى يزيد يلـهب.. من قام بحرقه هما "التيارتي" و"رمضان الأبيض"."إلى ذلك سرد المشتبه فيه "س.حسان"، الطريقة التي انخرط بها في حركة الماك الإرهابية.وأفصح المشتبه به المنحدر من ولاية جيجل ويقطن ببلدية الشراقة بالعاصمة، أنه علاقته مع منظمة الماك كانت خلال مسيرات الحراك وكان يتواصل معهم عن طريق الفايسبوك.وأكد المتهم أن الموقع الاستراتيجي الذي يقطن به وهو منطقة بوشاوي بالعاصمة أين تتواجد قيادة الدرك الوطني هو ما جعل حركة الماك الإرهابية تقبل انخراطه فيها، وتابع المتحدث أن الانفصالي فرحات مهني زعيم الحركة الإرهابية كان يلقب وسط أعضاء الحركة "بمول البرنوس" أي صاحب البرنس.