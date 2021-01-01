أشلاء بشرية بعجلات طائرة كابل.. تفاصيل مخيفة للمشهد الكارثي

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أشلاء بشرية بعجلات طائرة كابل

أكدت قيادة سلاح الجو الأميركي، الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائرتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.

وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".

أكدت قيادة سلاح الجو الأميركي، الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائرتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.

وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".

وأظهرت اللقطات عشرات المتعلقين بإطارات الطائرة والأجزاء السفلية من أجنحتها أثناء تحركها قبل التحليق، غير آبهين بخطورة ما أقدموا عليه.

وأظهرت اللقطات عشرات المتعلقين بإطارات الطائرة والأجزاء السفلية من أجنحتها أثناء تحركها قبل التحليق، غير آبهين بخطورة ما أقدموا عليه.

المصدر: skynewsarabia

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