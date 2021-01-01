أكدت قيادة سلاح الجو الأميركي، الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائرتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.
وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".
أكدت قيادة سلاح الجو الأميركي، الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائرتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.
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التعليقات على أشلاء بشرية بعجلات طائرة كابل.. تفاصيل مخيفة للمشهد الكارثي
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