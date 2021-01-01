تداولت وسائل إعلام وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، صورا وفيديوهات لمقاتلي حركة "طالبان" وهم يلهون داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.
واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، الاثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.
وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج.
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التعليقات على عناصر من حركة طالبان يمرحون في مدينة للملاهي
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