

كويكب يدنو من الأرض وقد يمثل خطورة كويكب يدنو من الأرض وقد يمثل خطورة

حذرت قبة موسكو السماوية من اقتراب الكويكب 2016 AJ193 الذي قد يشكل خطورة على كوكب الأرض.



وسوف يقترب الكويكب 2016 AJ193 الذي ينتمي إلى فئة الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض، من كوكبنا يوم 21 أغسطس الجاري، ولكنه لن يشكل خطورة على كوكبنا. بحسب المكتب الصحفي للقبة السماوية.



ويشير مصدر في القبة السماوية بموسكو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن، "هناك فئة من الكويكبات، تسمى "كويكبات تقترب من الأرض". ووفق حسابات خبراء ناسا، قد تشكل الكويكبات التي يمكن أن تقترب من الأرض في المستقبل المنظور على بعد 7.5 مليون كيلومتر أو أقل خطورة على الأرض. والكويكب 2016 AJ193 سيقترب منا يوم 21 أغسطس على مسافة 3.4 مليون كيلومتر. يقدر قطر هذا الكويكب بحوالي 1.4 كيلومتر".

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ويضيف، منذ بداية مراقبة هذه الأجسام، حلقت كويكبات على مسافة أقرب إلى الأرض، فمثلا في عام 2011 حلق كويكبان مقاسهما 100 و360 مترا بالقرب من الأرض على مسافة 384 ألف كيلومتر.ويشير العلماء، إلى أن الأجرام السماوية التي لا يمكن لعلماء الفلك في العالم متابعتها تشكل خطورة كبيرة على الأرض، لأننا نعلم بها بعد الانفجار الهائل الناتج عن اصطدامها بالأرض، كما حصل عند سقوط كويكب بالقرب من نهر تونغوسكا، الذي تسبب في تدمير غابة تزيد مساحتها عن 2000 كيلومتر مربع، وكما حصل عند سقوط نيزك تشيليابينسك عام 2013.