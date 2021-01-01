كويكب يدنو من الأرض وقد يمثل خطورة

حذرت قبة موسكو السماوية من اقتراب الكويكب 2016 AJ193 الذي قد يشكل خطورة على كوكب الأرض.
وسوف يقترب الكويكب 2016 AJ193 الذي ينتمي إلى فئة الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض، من كوكبنا يوم 21 أغسطس الجاري، ولكنه لن يشكل خطورة على كوكبنا. بحسب المكتب الصحفي للقبة السماوية.
ويشير مصدر في القبة السماوية بموسكو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن، "هناك فئة من الكويكبات، تسمى "كويكبات تقترب من الأرض". ووفق حسابات خبراء ناسا، قد تشكل الكويكبات التي يمكن أن تقترب من الأرض في المستقبل المنظور على بعد 7.5 مليون كيلومتر أو أقل خطورة على الأرض. والكويكب 2016 AJ193 سيقترب منا يوم 21 أغسطس على مسافة 3.4 مليون كيلومتر. يقدر قطر هذا الكويكب بحوالي 1.4 كيلومتر".
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