

علماء روس يخترعون كمامة قاتلة للفيروسات علماء روس يخترعون كمامة قاتلة للفيروسات

ابتكر علماء شركة "صحة الأمة" العلمية الإنتاجية بروسيا كمامة تقتل الفيروسات والبكتيريا فورا.



ويشير المبتكرون، إلى أن مادة "Ionit" المطهرة، هي عبارة عن نسيج غير منسوج، تضاف لها جزيئات عضوية تقتل الفيروسات.



ويقول مكسيم بافلوف، مدير التطوير في الشركة، "الأجزاء النشطة في الكمامة لا "تتبخر" من سطحها. وتأثيرها في البكتيريا يتم من خلال تدمير غشاء الخلية. وبالنسبة للفيروسات تدمير غلافها أو حتى بنيتها".

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ويؤكد الباحثون، على أن الاختبارات أظهرت تدمير فيروس SARS-CoV-2 بعد ثوان معدودة من وصوله إلى سطح النسيج. ولوحظ نفس الشيء مع فيروس جدري الأرانب، الذي يعتبر واحدا من أكثر مسببات الأمراض مقاومة أثناء التخزين أو تحت التأثيرات البيئية الشديدة. وأيضا مات "العفن الأسود" وعصيات الجمرة الخبيثة في غضون دقائق قليلة بعد اصطدامها بالنسيج.ويشير المبتكرون، إلى أنه يمكن استخدام مادة "Ionit" في صنع ليس فقط الكمامات، بل يمكن استخدامها كمادة للتغليف.