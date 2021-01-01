علماء روس يخترعون كمامة قاتلة للفيروسات

ابتكر علماء شركة "صحة الأمة" العلمية الإنتاجية بروسيا كمامة تقتل الفيروسات والبكتيريا فورا.
ويشير المبتكرون، إلى أن مادة "Ionit" المطهرة، هي عبارة عن نسيج غير منسوج، تضاف لها جزيئات عضوية تقتل الفيروسات.
ويقول مكسيم بافلوف، مدير التطوير في الشركة، "الأجزاء النشطة في الكمامة لا "تتبخر" من سطحها. وتأثيرها في البكتيريا يتم من خلال تدمير غشاء الخلية. وبالنسبة للفيروسات تدمير غلافها أو حتى بنيتها".
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