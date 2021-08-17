

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17-8-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17-8-2021

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في سوق الصاغة بمصر، وكذلك تطورات حركة الذهب في البورصات العالمية، حيث تشهد اونصة الذهب ارتفاع مستمر قرب 1792 دولار الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر مسجلاً ارتفاعات بلغت 4 جنيهات.



أسعار الذهب آلان، عيار 18 سجل 672 جنيها، وعيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، اونصة الذهب 1792 دولار، وهذه الأسعار دون إضافة سعر المصنعية.



ومن جانبه يري هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن المتغيرات العالمية هى الحاكم الأول لسعر الذهب فى مصر وفى أى مكان، لكن لدينا سعر الدولار فى البنوك والمصارف يؤدى إلى تغير فى الذهب.



وأضاف: "إذا رجعنا لفترة عدم ثبات واستقرار سعر الدولار فى مصر قبل التعويم ستجد أن السوق كان مضطربا وتحديد الأسعار كان يتم بصعوبة لوجود أكثر من سعر للدولار، لكن مع هدوء الأوضاع واستقرار سعر العملة الأمريكية فى مصر الأمر أصبح سهلا، إذن الدولار عامل أساسي في تحديد والحكم على سعر الذهب سواء بالارتفاع أو الهبوط".

