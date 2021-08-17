أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-8-2021 فى مصر

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-8-2021 فى مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-8-2021، خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه مسجلا 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.62 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
​سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.38 للشراء، 18.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.41 للشراء، 18.56 جنيه للبيع وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.62 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


المصدر: اليوم السابع

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