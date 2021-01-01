عبر محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، عن الأسف لمحاولة فرار أعداد كبيرة من الأفغان، وسقوط بعضهم من الطائرات في مطار كابل.
وألقى نعيم في حوار مع قناة تلفزيون الغد، بالمسؤولية في ذلك على الأمريكيين وحلفائهم الذين قال إنهم شجعوا الأفغان على محاولة الفرار من خلال إعلانهم أنهم سينقلون من عملوا معهم 20 عاما.
وتساءل المتحدث باسم طالبان قائلا: "مطار كابل في يد من؟ ومن دعاهم وقال لهم إننا نريد أن نأخذكم معنا إلى الخارج؟".
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التعليقات على تعليقات حركة طالبان على مشاهد سقوط أفغان من الطائرات
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