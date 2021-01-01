لحمايتك من التنمر والمضايقات.. 4 ميزات في فيسبوك هي الأفضل

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يسعى موقع فيسبوك لمحاربة التعليقات المسيئة وخطاب الكراهية والتنمر الذى استطاع أن ينتشر بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ومع انتقاد العديد من المستخدمين أو الخبراء أصبح الموقع يمكن المستخدمين من مواجهة التعليقات المسيئة التي من الممكن أن يتغرضوا لها على الشبكة.



وبحسب موقع Firstpost فإن فيسبوك أطلق عددا كبيرا من الآليات والميزات الجديدة لمكافحة العنصرية والتنمر وكذلك التعليقات المسيئة، التي يمكن للمستخدمين تفعيلها للتخلص من الأذى النفسي الذي أصبح فيسبوك يسببه للمستخدمين في الفترة الأخرى.



1- حماية المستخدمين من التنمر والمضايقات

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وعندما يجد المستخدم أن التعليقات على منشوراته سلبية أو مؤذية أو غير مرغوب فيها بأي شكل من الأشكال ، فسيكون قادرًا على إخفاء أو حذف تعليقات متعددة في وقت واحد، كما يمكنه الإبلاغ عن التنمر والمضايقة.2- إخفاء صورك ومنشوراتك القديمة على فيسبوك من التصفح العامويمكن حجب مشاركاتك القديمة وصورك ومنشوراتك على فيسبوك باستخدام سجل النشاط، من خلال الانتقال لملف التعريف الخاص بك ، والنقر فوق القائمة المكونة من ثلاث نقاط ، وتحديد سجل النشاط، بما في ذلك ردود الفعل والمشاركات والتعليقات والعلامات والمنشورات، حيث يمكن تصفية النتائج حسب التاريخ أو شخص معين.ويمكنك اختيار فئة ضمن "أنواع النشاط" لعرض منشوراتك أو علاماتك أو تفاعلاتك، من خلال النقر فوق القائمة المنسدلة Timeline ، Photo and Tag Review لتصفية علامات معينة، ويجب على مستخدمي تطبيق فيسبوك على الهاتف تحديد فئات متداخلة لعرض المنشورات والعلامات والتفاعلات والمزيد من الإجراءات المحددة.3- إخفاء عدد اللايك والإعجابوتعد ميزة إخفاء "اللايك" أو الإعجاب، من أفضل الميزات التي تستخدم لمحاولة لتخفيف الضغط الموجود على مستخدمي المنصة.وتخفي الميزة الجديدة عرض عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك كما تخفي عدد الإعجابات حيث تركز على السماح لما يشاركه المستخدمون وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها مشاركاتك.4- تأمين بياناتك من خلال تفعيل "المصادقة الثنائية" 2FAوقم بتشغيلها عن طريق تحديد تعديل بجوار خيار "استخدام المصادقة الثنائية" حيث يمكنك إما استخدام تطبيق المصادقة لإنشاء رمز تسجيل الدخول الخاص بك أو استلامه عبر الرسائل القصيرة، وفي كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك ، سيُطلب منك إدخال رمز 2FA بعد إدخال كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك، وبذلك تحميك الميزة من الاختراق وسرقة بياناتك وبالتالي استغلال بياناتك بشكل سئ.