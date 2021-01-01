غدا إطلاق سلسلة Realme GT Master بمواصفات مميزة



سلسلة Realme GT Master سلسلة Realme GT Master

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة Realm GT Master، غداً للأسواق الأوروبية والهندية ، مع العديد من المواصفات المذهلة والسعر المنافس، حيث تعتبر الهواتف من الفئة الرائدة والتي ستستطيع المنافسة مع هواتف شاومي وسامسونج.







وكشف المتجر الرسمي لشركة ريلمي عبر الانترنت، عن سعر سلسلة هواتفها القادمة، والتى ستتضمن كلا من هاتف Realme GT Master، الذي سيأتى بسعر 470 دولار "أي ما يعادل سعر 7 آلاف و 300 جنيه مصري" الذي سيكون متاحاً بنسخة 8/256 جيجا بايت، فيما سيأتى الهاتف الثاني من السلسلة Realme GT Master Explorer بسعر 588 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف و 200 جنيه مصري"، وفقاً لموقع "Gsmarena" التقني.

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وسيأتى هاتف Realme GT Master Explorer، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10+، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، فيما سيأتى هاتف Realme GT Master، يشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.وسيعمل هاتف ريلمي القادم Realme GT Master Explorer، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، مقترناً بذاكرة وصول عشوائية بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، فيما سعمل هاتف Realme GT Master، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.وسيحزم هاتف ريلمي الذكي Realme GT Master Explorer، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، فيما يحتوى هاتف Realme GT Master على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، ومن المقرر إطلاق كلا الهاتفين بخيار اللون الرمادي، غدا الأربعاء 18 أغسطس فى الهند وأوروبا.