تخريب متعمد لآلاف الصفحات في ويكيبيديا

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في حدث غريب من نوعه، تعرضت آلاف الصفحات الخاصة بعدد من المشاهير على صفحات ويكيبيديا باللغة الإنجليزية لتخريب متعمد، حيث تم استبدال محتوى الصفحات الأصلى بعلم النازية وشعارات تعود للحزب النازي الألماني.

وبحسب موقع Business Insider فإن الموسوعة الحرة للإنترنت والتي تعرف بويكيبيديا شهدت تخريبا متعمدا من قبل مجهولين حيث تمت إزالة جميع النصوص والصور واستبدالها برموز وشعارات النازية واستمر الأمر هكذا لبضع دقائق إلى أن تم استعادة الصفحات مرة أخرى.

وقال متحدث باسم مؤسسة ويكيميديا ، وهي منظمة غير ربحية تشرف على ويكيبيديا ، إن قالب ويكي المستخدم لدعم وظائف الصفحة قد تعرض للتخريب على ويكيبيديا الإنجليزية ، مما أدى إلى ظهور العلم النازي لبضع دقائق.

المصدر: موقع Business Insider

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