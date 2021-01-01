جوجل تمكن مستخدمي أندرويد بالتحكم في هواتفهم

تقترب شركة جوجل الأمريكية من طرح ميزة مذهلة لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث ستتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم من خلال تعابير الوجه، ومن المقرر أن تأتي الميزة ضمن نظام التشغيل أندرويد 12 .
وبحسب موقع XDA Developers فإن جوجل ستمكن مستخدمي هواتف أندرويد من التحكم في هواتفهم من خلال الابتسام أو رفع الحواجب أو تعبيرات الوجه الأخرى حيث تهدف هذه الميزة بشكل أساسي إلى مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.
وستستخدم جوجل واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول التي تمكن من برامج قراءة الشاشة وأنظمة الإدخال القائمة على التبديل وأنظمة الإدخال القائمة على الصوت من خلال تطبيق يسمي Android Accessibility Suite .
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