جوجل تمكن مستخدمي أندرويد بالتحكم في هواتفهم

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تقترب شركة جوجل الأمريكية من طرح ميزة مذهلة لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث ستتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم من خلال تعابير الوجه، ومن المقرر أن تأتي الميزة ضمن نظام التشغيل أندرويد 12 .



وبحسب موقع XDA Developers فإن جوجل ستمكن مستخدمي هواتف أندرويد من التحكم في هواتفهم من خلال الابتسام أو رفع الحواجب أو تعبيرات الوجه الأخرى حيث تهدف هذه الميزة بشكل أساسي إلى مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.



وستستخدم جوجل واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول التي تمكن من برامج قراءة الشاشة وأنظمة الإدخال القائمة على التبديل وأنظمة الإدخال القائمة على الصوت من خلال تطبيق يسمي Android Accessibility Suite .

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وستضيف جوجل على تطبيقها Accessibility Suite مجموعة من أدوات إمكانية الوصول حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى أجهزتهم، بالإضافة إلى طريقة جديدة للمستخدمين للتحكم في أجهزتهم مثل "مفاتيح الكاميرا".وبالفعل ظهرت العديد من الخدمات والميزات الجديدة الخاصة بالتحكم في تعابير الوجه في هواتف بيكسل التى حصلت على النسخة التجريبية الرابعة من نظام تشغيل أندرويد 12 .وستدعم ميزة التحكم في تعابير الوجه أدوات تتيح للمستخدمين التفاعل مع هواتف أندرويد دون استخدام شاشة اللمس، وباستخدام الوصول عبر مفتاح التحويل ، كما يمكنك توصيل جهاز خارجي عبر USB أو بلوتوث لتحديد العناصر والتمرير والكتابة كما يمكن استخدام مفاتيح الكاميرا للتحكم في جهازك بدون أي شيء سوى وجهك.