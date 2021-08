باقة 90 ألف درهم.. 5 سيارات في السوق الإماراتية

سيارات في السوق الإماراتية سيارات في السوق الإماراتية

تصنف السوق الإماراتية للسيارات كواحدة من أهم الأسواق العربية، لما توفره من إصدارات متنوعة ومختلفة تلبي احتياجات ورغبات المستهلكين بشتى اهتماماتهم، من سيارات الدفع الرباعي والسيدان والـ SUV.



لذلك يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، 5 سيارات سيدان وSUV موديل 2021 في الإمارات.





1 ـ شيفروليه ماليبوتأتي سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وتتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.3 عندما تسير لمسافة 100 كم.زودت السيارة شيفروليه ماليبو 2021 بحزمة من وسائل الأمن والسلامة، وتشمل مثبت سرعة، وفرامل ABS، ونظام التوازن الإلكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، ومرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية HD، إلى جانب باقة أخرى من وسائل التحكم والرفاهية.أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2021 في الإمارات:الفئة الأولى TURBO LS بسعر 79 ألف درهم.الفئة الثانية TURBO LT بسعر 90 ألف درهم.الفئة الثالثة TURBO LT بسعر 96 ألف درهم.الفئة الرابعة TURBO PREMIER بسعر 108 آلاف درهم.الفئة الخامسة TURBO PREMIER بسعر 135 ألف درهم.2 ـ تيجوانتتمتع سيارة فولكس فاجن تيجوان 2021 بخيارين من المحركات، الأول سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 184 حصانا و229 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات.جهزت سيارة تيجوان 2021 بكاميرا متعددة الاستخدامات، وشاشة زجاجية متحركة فوق شاشة العدادات لتوضيح السرعة، وإمكانية التحكم في وضعية القيادة ومنها النظام الاقتصادي، ومقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل والتدفئة ومساحات أمامية قابلة للتسخين لمنع الضباب أوتوماتيكيا مع حساس مطر، وجنوط رياضية 19 بوصة.أسعار تيجوان موديل 2021 في الإمارات:الفئة الأولى S PLUS بسعر 93 ألف درهم.الفئة الثانية SE بسعر 106 آلاف درهم.الفئة الثالثة SE بسعر 120 ألف درهم.الفئة الرابعة SEL بسعر 134 ألف درهم.الفئة الخامسة R-LINE بسعر 167 ألف درهم.3 ـ 3008تنتمي سيارة بيجو 3008 موديل2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سى سى، قوة 165 حصانا وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة ذي 6 سرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة بيجو على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية.حملت سيارة بيجو 3008 موديل2021 نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية.أسعار بيجو 3008 موديل2021 فى الإمارات:الفئة الأولى ACTIVE بسعر 99 ألف درهم.الفئة الثانية ALLURE بسعر 134 ألف درهم.الفئة الثالثةGT LINE بسعر 199 ألف درهم.4 ـ كيا سبورتاجتستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران 267 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.جاءت سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج فاميه، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وقضبان سقف رياضية، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، ومساند يد أمامية وخلفية.أسعار كيا سبورتاج موديل 2021 فى الإمارات:الفئة الأولى MPI LX FWD بسعر 69 ألف درهم.الفئة الثانية MPI LX AWD بسعر 72 ألف درهم.الفئة الثالثة MPI EX AWD 2021 بسعر 82 ألف درهم.لفئة الرابعة MPI EX FWD بسعر 87 ألف درهم.الفئة الخامسة GDI EX AWD بسعر 97 ألف درهم.5 ـ باساتحصلت سيارة فولكس فاجن باسات 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 270 نيوتن / متر، ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، تتسارع السيارة من 0 الى 100 في خلال 9 ثوانٍ.دعمت سيارة باسات بالعديد من وسائل الأمان، وأبرزها وسائد هوائية للركاب في الأمام، إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS مانعة الانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي، كما يوجد نظام GPS للملاحة.أسعار فولكس فاجن باسات 2021 في الإمارات:الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 96 ألف درهم.الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 121 ألف درهم.