تعرف على مواصفات تشانجان CS75 موديل 2022



تشانجان CS75 موديل 2022 تشانجان CS75 موديل 2022

يضم السوق السعودي للسيارات الكثير من الإصدارات الصينية التي أثبتت جدارتها، من حيث مقصورتها الداخلية الواسعة، التي تتميز بالفخامة والرفاهية البسيطة، التي يترتب عليها الفئة السعرية، ومن بين هذه الإصدارات سيارة تشانجان CS75 موديل 2022.







تجهيزات سيارة تشانجان CS75

تتمتع سيارة تشانجان CS75 موديل 2022 بخيارين من المحركات، الأول 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 233 حصان، و360 نيوتن . متر من عزم الدوران، ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، أما المحرك الآخر سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 165 حصان، بنظام الدفع الأمامي.

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جهزت سيارة تشانجان CS75 موديل 2022 بحزمه من التقنيات، أبرزها نظام تحذير الخروج عن المسار، نظام الحفاظ على المسار، نظام التحذير للاصطدام من الامام، نظام تحذير من اقتراب سيارات من الخلف، نقاط عمياء، فتحة سقف بانوراما، 4 كاميرات، تشغيل عن بعد، نظام للاصطفاف الذاتي.تحتوى سيارة تشانجان CS75 على وسائد هواء أمامية ، كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا كاميرا 360 درجة، نظام المساعدة في ثبات السيارة VSA ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD،نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، نظام الحد من مغادرة الطريق RDM، تحذير من الاصطدامات الأمامية FCW ،معلومات عن النقاط غير المرئية النقط العمياء.حملت سيارة تشانجان تصميمات خارجية، أبرزها أضواء ساطعة خلال النهارLED، مصابيح أمامية LED، أضواء ضباب، نظام الدخول الذكي، حساسات خلفية لصف السيارة، حساسات أمامية لصف السيارة، فتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل بلمسة واحدة، مرايا جانبية كهربائية، باب صندوق الامتعة آلي، أضواء خلفية ،جناح خلفي، سقف بانوراما.أسعار تشانجان CS75 موديل 2022 في السعودية:الفئة الأولى TRANDبسعر 68 ألف ريال.الفئة الثانية SMART بسعر 80 ألف ريال.الفئة الثالثة LIMITED بسعر 89 ألف ريال.