أكلات جديدة بالفراخ البانيه.. أبرزها بالموتزاريلا



الفراخ البانية الفراخ البانية

تبحث نساء كثيرات عن طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانيه، حيث تعد من أشهى الأكلات التى يحب تناولها الصغار والكبار وتمتلك مذاقا فريدا لا مثيل له.







وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانيه بالتحديد لأنها من أكثر الأكلات التى يمكن تناولها بطرق مختلفة سواء بجوار المكرونة أو استخدامها فى إعداد الساندوتشات .

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وفي نفس الوقت تلجأ النساء للبحث عن أكلات جديدة بالفراخ البانيه لتغيير روتين الأكلات التقليدية التى تقدم على مائدة الأسرة .تريد الكثير من النساء تعلم أكلات جديدة بالفراخ البانيه لأنها من أشهر وصفات الدجاج التي انتشرت بشكل واسع في مجتمعنا السنوات الأخيرة.نقدم لكم طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانية، بخطوات مجموعة من أشهر خبراء الطهي.3 طرق مختلفة.. كاليماري بانية وصياديةعشاء مبتكر ولذيذ.. طريقة عمل لانشون بانية بالبقسماططريقة عمل بانيه دجاج بالباذنجانمقادير بانيه دجاج بالباذنجانصدور دجاجملح فلفل اسودطماطم مجففةمستردةزعتر كزبرة خضراءبصلباذنجانجبنة موتزاريلابهاراتزيت زيتونفلفل حارثوم زيتمكعب مرقةلحمةديمي جلاسطريقة عمل بانية دجاج بالباذنجان* في البداية قومي بتتبيل صدور الدجاج جيدا بالبهارات وملح والفلفل الأسود وزعتر وأضيفي زيت الزيتون و اشوى الدجاج على الشواية أو الجريل.* افرمي البصل مع الثوم و يشوح مع الزيت فى طاسة ساخنة ثم يضاف الزعتر ومكعب المرقة والطماطم المجففة وتقلب جيداً مع إضافة الفلفل الحار واللحمة بعد تقطيعها جيدا.* ضعي فى الطاسة الكزبرة مع الملح والفلفل الأسود والمستردة يشوى الباذنجان ثم ينزع منه القشر ثم يضاف الى الخليط ثم يرفع على الصدور المشوية و يضاف عليه الجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى تسيح الجبنة وتقدم ساخنة.بانيه الدجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلاللشيف رانيا الجزارمقادير بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلانصف كيلو دجاج بانيه2 بيضة6 ملعقة كبيرة دقيقبصلة مفرومة2 كيس خلطة الدجاج الجاهزةاللحمة المفرومةربع كيلو لحمة مفرومةبصلة مبشورةزيتربع كيلو جبنة موتزاريلا3 ملعقة كبيرة خل أبيضزنجبيل ناعمملحفلفل أسودبهاراتطريقة عمل بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا* اغسلي الدجاج جيدا ثم ضعي الملح والفلفل الأسود عليه والزنجبيل والبهارات والخل على الدجاج ثم ضعيه فى البيض ثم الدقيق وخليط الدجاج الجاهز* قومي بتشويح اللحمة فى الزيت مع البصل فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة وقلبى ورصى قطع الدجاج فى طاجن وضعى عليها خليط اللحمة المفرومة وقلبي جيدا وضعى على الوجة الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن لمدة 3 دقائق حتى تسيح الجبنة وتقدم ساخنة مع العيش البلدي أو الفينو.