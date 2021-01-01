أكلات جديدة بالفراخ البانيه.. أبرزها بالموتزاريلا

الفراخ البانية
تبحث نساء كثيرات عن طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانيه، حيث تعد من أشهى الأكلات التى يحب تناولها الصغار والكبار وتمتلك مذاقا فريدا لا مثيل له.
وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانيه بالتحديد لأنها من أكثر الأكلات التى يمكن تناولها بطرق مختلفة سواء بجوار المكرونة أو استخدامها فى إعداد الساندوتشات .
وفي نفس الوقت تلجأ النساء للبحث عن أكلات جديدة بالفراخ البانيه لتغيير روتين الأكلات التقليدية التى تقدم على مائدة الأسرة .
تريد الكثير من النساء تعلم أكلات جديدة بالفراخ البانيه لأنها من أشهر وصفات الدجاج التي انتشرت بشكل واسع في مجتمعنا السنوات الأخيرة.
نقدم لكم طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانية، بخطوات مجموعة من أشهر خبراء الطهي.
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طريقة عمل بانيه دجاج بالباذنجان
مقادير بانيه دجاج بالباذنجان
صدور دجاج
ملح فلفل اسود
طماطم مجففة
مستردة
زعتر كزبرة خضراء
بصل
باذنجان
جبنة موتزاريلا
بهارات
زيت زيتون
فلفل حار
ثوم زيت
مكعب مرقة
لحمة
ديمي جلاس
طريقة عمل بانية دجاج بالباذنجان
* في البداية قومي بتتبيل صدور الدجاج جيدا بالبهارات وملح والفلفل الأسود وزعتر وأضيفي زيت الزيتون و اشوى الدجاج على الشواية أو الجريل.
* افرمي البصل مع الثوم و يشوح مع الزيت فى طاسة ساخنة ثم يضاف الزعتر ومكعب المرقة والطماطم المجففة وتقلب جيداً مع إضافة الفلفل الحار واللحمة بعد تقطيعها جيدا.
* ضعي فى الطاسة الكزبرة مع الملح والفلفل الأسود والمستردة يشوى الباذنجان ثم ينزع منه القشر ثم يضاف الى الخليط ثم يرفع على الصدور المشوية و يضاف عليه الجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى تسيح الجبنة وتقدم ساخنة.
بانيه الدجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا
للشيف رانيا الجزار
مقادير بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا
نصف كيلو دجاج بانيه
2 بيضة
6 ملعقة كبيرة دقيق
بصلة مفرومة
2 كيس خلطة الدجاج الجاهزة
اللحمة المفرومة
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة مبشورة
زيت
ربع كيلو جبنة موتزاريلا
3 ملعقة كبيرة خل أبيض
زنجبيل ناعم
ملح
فلفل أسود
بهارات
طريقة عمل بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا
* اغسلي الدجاج جيدا ثم ضعي الملح والفلفل الأسود عليه والزنجبيل والبهارات والخل على الدجاج ثم ضعيه فى البيض ثم الدقيق وخليط الدجاج الجاهز
* قومي بتشويح اللحمة فى الزيت مع البصل فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة وقلبى ورصى قطع الدجاج فى طاجن وضعى عليها خليط اللحمة المفرومة وقلبي جيدا وضعى على الوجة الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن لمدة 3 دقائق حتى تسيح الجبنة وتقدم ساخنة مع العيش البلدي أو الفينو.
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