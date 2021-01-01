علاج تقوس الساقين عند الأطفال بأنواعه



علاج تقوس الساقين عند الأطفا علاج تقوس الساقين عند الأطفا

علاج تقوس الساقين عند الأطفال، تقوس الساقين (أو genu varum) هو عندما تنحني الساقان للخارج عند الركبتين بينما تلمس القدمين والكاحلين، غالبًا ما يكون للرضع والأطفال الصغار أرجل مقوسة، في بعض الأحيان ،للمراهقين أيضا.



نادرًا ما يكون المرض خطيرًا وعادة ما يختفي دون علاج ، وغالبًا عندما يبلغ الطفل 3 إلى 4 سنوات من العمر،علاج التقوس عن طريق إضافة فيتامين د والكالسيوم إلى النظام الغذائي. قد يحتاج الكساح الناتج عن حالة وراثية إلى مزيد من العلاج المتخصص من قبل أخصائي الغدد الصماء (طبيب يعالج أمراض الغدد الصماء ).



تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك العامة ، ويجب ألا تدعي تقوس الساقين يمنع طفلك من ممارسة الرياضة، كثير من الناس لديهم أرجل مقوسة ويكونون قادرين على أداء وظائفهم وممارسة الرياضة دون ألم أو مشاكل.

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إذا كنت تعتني بركبة طفلك وتجعليه يمارس الرياضة بشكل صحيح ، فقد تتمكني من منع أي مشاكل في ركبة طفلك ذات الساقين يساعد شد الأطراف السفلية وتقوية الوركين والساقين في الحفاظ على صحة ركبة طفلك.قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من تقوس الساقين إلى تركيز بعض جلسات التمرين الخاصة بهم على تحسين التوازن واستقبال الحس العميق حيث يمكن أن تتضرر بسبب الحالة قد يؤدي ذلك إلى تحسين وظيفتك في أنشطة طفلك اليومية وربما يساعد في منع السقوط.هناك بعض الأبحاث لدعم الادعاء القائل بأن التمارين التصحيحية يمكن القيام بها لتقليل مقدار المسافة بين ركبتيك لدى الأفراد ذوي الأرجل المقوسة.تتنوع درجات تقوس الساقين عند الأطفال فمنها البسيط والشديد بل ومنها الطبيعي فيولد الأطفال بانحناء طبيعي فى الساقين نتيجة الوضع فى الرحم ولكن عادة تتحسن حالة الطفل بعد عدة أشهر من الولادة إلا إذا كان سبب تقوس الساقين مرضى.﻿عندما ينمو الطفل تنمو أجزاء مختلفة من الجسم بمعدل مختلف، نتيجة لذلك يمكن أن تتغير محاذاة الهيكل العظمي مسببة ظهورًا غير عادي للأطراف في أعمار معينة، والسبب الأكثر شيوعًا انحناء الساقين في الفئة العمرية للطفل الصغير هو ببساطة التطور الطبيعي.﻿بشكل عام ، تحت سن سنتين ، تعتبر الأرجل المنحنية عملية طبيعية للهيكل العظمي النامي وتميل زاوية القوس إلى الذروة في سن 18 شهرًا تقريبًا، ثم تتلاشى تدريجياً في غضون العام التالي.في أغلب الأحيان ، تتم ملاحظة الأطفال في هذا العمر ببساطة لضمان عودة محاذاة الهيكل العظمي إلى وضعها الطبيعي مع استمرار نموهم.مرض بلونتمرض بلونت هو حالة يمكن أن تحدث في مرحلة الطفولة والمراهقة والسبب أن صفيحة نمو غير طبيعية في الجزء العلوي من عظم الساق " قصبة الساق"في الأطفال الصغار جدًا ، قد يكون من الصعب التفريق بين مرض بلونت والانحناء الطبيعي للنمو ، إلا أن الأطفال المصابين بمرض بلونت لن يتحسنوا تدريجيًا ، وسيظهر مظهر الأشعة السينية لصفيحة النمو لديهم تشوهات مميزة.عادة ما يمكن علاج تقوس الساقين عند الأطفال بالأعشاب ويمكن أيضا ببعض الأعشاب ان تساعد على علاج تقوس الساقين عند الأطفال، حيث هناك بعض الأعشاب لديها قدرة على علاج لين العظام احد أسباب تقوس الساقين، ومن أبرزها :1- الزعتر :ويمكن علاج تقوس الساقين عند الأطفال بالأعشاب؛ حيث نقوم بنقع قليل من الزعتر الجاف في كوب من الماء المغلي، ونتركها لدقائق قليلة ثم نتناول من هذا المشروب بشكل يومى، هذا المشروب يساعد على علاج لين العظام الذي قد يكون سبباً تقوس الساقين.2- إكليل الجبل :ويمكن علاج تقوس الساقين عند الأطفال بالأعشاب؛ حيث نقوم بنقع 20 جراماً من زهرة إكليل الجبل في ليتر من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ويشرب من هذا المشروب على مدار اليوم.3- الإنسيون :ويمكن استخدام علاج تقوس الساقين عند الأطفال بالأعشاب، ونقوم بنقع 5 جرامات من العشبة في كوب من الماء المغلي لمدة عشرة دقائق، ثم نشرب من هذا المشروب ثلاثة مرات في اليوم قبل الوجبات وبشكل يومي.4- بودرة الحناء والجرجير:وهناك طرق لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال بالأعشاب؛ حيث نقوم بخلط كمية من مسحوق الحناء وقليل من اللبن وقطرات من عصير الجرجير ونضيف عليهم قليل من بودرة الشعير وقطرات من زيت الزيتون، ونقوم بدهن الجسم بهذه الخلطة ثلاث مرات خلال اليوم وبشكل يومي.أنواع تقوس الساقينأنواع تقوس الساقين؛ حيث يكون اعوجاج القدم خفيفًا أو شديدًا، ونصف الأطفال ممن يعانون من اعوجاج القدم تقريبًا لديهم هذا الاعوجاج في كلتا القدمين ،إذا كان طفلك يعاني من اعوجاج القدم فقد يختلف علاجه بحسب أنواع تقوس الساقين، وذلك لأن الطفل يجد صعوبة في المشي بشكل طبيعي، لذا ينصح الأطباء بشكل عام بعلاجه بعد الولادة بوقت قصير.وهناك أنواع تقوس الساقين، الأول حيث تكون الساقين مقوسة للخارج، والأخرى تكون الساقين مقوسة للداخل، وتتضاعف نسبة إصابة الأولاد بتقوس الساقين مقارنة بالفتيات، وتشمل عوامل الخطر لحدوث تقوس الساقين ما يلي:1- التاريخ العائلي :وإذا كان أي من الوالدين أو أطفالهما الآخرين قد أُصيبوا بتقوس الساقين، فمن المرجَّح أن يُصاب حديث الولادة أيضًا.2- الحالات الخلقية :وفي بعض الحالات، يُمكن أن يرتبط تقوس الساقين بتشوُّهات أخرى في الهيكل العظمي عند الولادة (العيوب الخلقية)، مثل السنسنة المشقوقة، وهي عيب خلقي يحدث عندما لا ينمو العمود الفقري والحبل النخاعي أو يغلقان كما ينبغي.3- البيئة :ويُمكن أن يَزيد التدخين أثناء الحمل بشكل كبير من خطر إصابة الطفل بتقوس الساقين .4- عدم وجود ما يكفي من السائل السَّلَوِي "الأمنيوسي" أثناء الحمل :كما أن وجود كمية قليلة من السائل الذي يُحيط بالطفل في الرحم قد يَزيد من خطر الإصابة بتقوس الساقين عند الأطفال.لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج تقوس الساقين من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .تقوس الساقين للخارج ،تحتاج الساق الفسيولوجية إلى علاج عادة ما تصحح نفسها مع نمو الطفل قد يحتاج الطفل المصاب بمرض بلونت إلى دعامة أو جراحة عادة ما يتم علاج التقوس عن طريق إضافة فيتامين د والكالسيوم إلى النظام الغذائي. قد يحتاج التقوس الناتج عن حالة وراثية إلى مزيد من العلاج المتخصص من قبل أخصائي الغدد الصماء (طبيب يعالج أمراض الغدد الصماء ).كيف يتم تشخيص تقوس الساقين؟يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإجراء اختبار ويسألون عن التاريخ الطبي للطفل، ربما لن يجروا أي اختبارات إذا كان عمر الطفل أقل من عامين ، وكان يشعر بصحة جيدة ، وكلتا ساقيه تنحني بنفس الدرجة بدلاً من ذلك ، سوف يراقبون للتأكد من أن الساقين المقوسة تتحسن مع نمو الطفل.قد يحتاج بعض الأطفال إلى زيارة طبيب العظام (أخصائي العظام) إذا:لا تستقيم الأرجل من تلقاء نفسها.الركوع غير متماثل (تنحني الأرجل بدرجات مختلفة).يعاني الطفل من أعراض مثل الألم أو العرج أو الضعف أو صعوبة في الجري.و الأشعة السينية .