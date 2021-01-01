

12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

يرغب عدد كبير من الناس فى التعرف على طرق طبيعية لـ تسكين الألم للحصول على الراحة دون المعاناة لأى مضاعفات جانبية حيث يتسبب الاستخدام المتكرر والمستمر لمسكنات الألم الطبية للعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة من بينها أمراض الكلى.



نكشف لكم أهم الطرق الطبيعية التى تساعد فى تسكين الألم بدون أدوية “ medicalnewstoday”.



زيت اللافندر الأساسي

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قد يساعد استنشاق زيت اللافندر الأساسي في تسكين الألم وللمساعدة على النوم ولتخفيف القلق وأن استنشاق زيت اللافندر قد يخفف الألم المرتبط بالصداع النصفي مقارنةً بالدواء الوهمي وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيت اللافندر له تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة في الحيوانات.لا تتناول الزيوت العطرية لأنها قد تكون سامة أما إذا كنت تستخدم زيتًا موضعيًا ، فقم دائمًا بتخفيفه في زيت ناقل.زيت إكليل الجبليساعد في علاج الصداع وآلام العضلات والعظام والنوبات المرضية وقد يقلل الروزماري من الالتهاب ويريح العضلات الملساء ويعزز الذاكرة.ولاستخدام زيت إكليل الجبل فى تسكين الألم يجب خلطه مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون وتضع ثلاث إلى خمس قطرات من الزيت العطري لكل أونصة من الزيت الحامل.زيت النعناع الأساسيتوضح الأبحاث أن نبات النعناع له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتخفيف الآلام وتشمل المركبات النشطة في زيت النعناع الكارفاكرول والمنثول والليمونين وغالبًا ما يستخدم الناس زيت النعناع الأساسي المخفف كعلاج موضعي ، مما يعني أنهم يقومون بفرك الزيت المخفف في المنطقة التي تشعر بالألم أو الألم.أفاد الباحثون أن وضع زيت النعناع على الصدغ والجبهة قد يخفف من آلام صداع التوتروتجنب وضع زيت النعناع على الجلد المتشقق ويمكن أن يسبب الحساسية ، لذلك قم بإجراء اختبار موضعي قبل استخدام زيت النعناع على منطقة مؤلمة ولا تستخدمه للاطفال.زيت الكافوريساعد هذا العلاج العشبي من نبات الأوكالبتوس في تسكين الألم والتورم والالتهاب في الجسم واستنشاق زيت الأوكالبتوس يخفف الألم مقارنة بزيت اللوز ولا تستخدم زيت الأوكالبتوس بالقرب من الأطفال أو الحيوانات الأليفة قد تؤدي الأوكالبتوس إلى الإصابة بالربو ويجب تخفيفه في زيت ناقل قبل وضعه موضعياً و يعتبر زيت الأوكالبتوس الأساسي سامًا إذا ابتلعه الشخص.القرنفلاستخدم الناس تقليديًا القرنفل كعلاج منزلي لتسكين ألم الأسنان ووجد أن هلام القرنفل فعال مثل هلام البنزوكائين ، وهو هلام موضعي يستخدمه أطباء الأسنان غالبًا لتقليل ألم الإبرة ويحتوي القرنفل على نشاط مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات والفطريات ومضاد للفيروسات.الفلفل الحاريستخدم الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار لـ تسكين الألم بشكل طبيعي ويمكن أن تسبب هذه المادة إحساسًا خفيفًا بالحرق أو الوخز عندما يقوم الشخص بتطبيقها موضعيًا وتلعبه الكريمات الموضعية للكابسيسين دور فى تسكين الألم.الزنجبيليساعد تناول الزنجبيل إلى تسريع الشفاء وتقليل الالتهاب بعد التمرين ووجدت احدى الدراسات أن تناول 2 جرام من الزنجبيل يوميًا يقلل بشكل متواضع من آلام العضلات الناتجة عن تمارين المقاومة والجري عندما يتناوله الناس لمدة 5 أيام على الأقل ويعتقد الباحثون أن الزنجبيل قد يسرع من الانتعاش ويقلل من الالتهابات المرتبطة بالتمارين الرياضية.الينسونهناك عدة استخدامات تقليدية لليانسون منها علاج الحمى والصداع النصفي والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام الأسنان وآلام المعدة وزيادة حليب الثدي، ويحتوي الينسون على مركبات قد تقلل الالتهاب والتشنجات العضلية، كما أن زهور وأوراق الينسون لها خصائص مسكنة أو مخففة للألم وقد يسبب آثارًا جانبية مثل آلام البطن والغثيان والقيء وزيادة خطر النزيف.الكركميمتلك الكركم خصائص فعالة فى تسكين الألم ووجد أن مستخلص الكركم فعال مثل الإيبوبروفين في علاج التهاب مفاصل الركبة عندما يتناوله الشخص لمدة 4 أسابيع كما يعمل على تقليل الالتهاب.الوخز بالإبريعمل الوخز بالإبر على تسكين الألم فيمكن أن يساعد في أنواع معينة من الألم ، بما في ذلك: انخفاض آلام الظهر، والم الرقبة، وهشاشة العظام أو آلام الركبة، إدارة الألم المزمن وعلاج آلام العضلات والعظام والصداع والألم المصاحب لهشاشة العظام.قد يقلل أيضًا من عدد مرات إصابة الأشخاص بصداع التوتر ويمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي.اليوجاتساعد اليوجا في تسكين الام الظهر والرقبة بشكل خاص وتتضمن تمارين التنفس والرعاية الذاتية وطرق الاسترخاء وتخفف الألم المرتبط بالتوتر أو القلق وتحسن من آلام أسفل الظهر، مثل الصداع والتهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي .التأمل اليقظةخلصت بعض الدراسات إلى أن التأمل الذهني يمكن أن يحسن أعراض الألم والاكتئاب ونوعية الحياة خاصة لدى المصابين بالام مزمنة.