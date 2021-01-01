لمواجهة متحور دلتا.. إدارة بايدن تعتزم إقرار جرعة ثالثة من اللقاح

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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن إدارة بايدن ستقر جرعة ثالثة معززة لمواجهة متحور دلتا من كورونا.



ووفقا لإذاعة "سي بي إس" الأمريكية، من المتوقع أن توصي إدارة بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بأن يحصل غالبية الأمريكيين على جرعة ثالثة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية من لقاح كوفيد-19.



ومن المرجح أن تكون هذه الجرعة متاحة فقط للأشخاص الذين تلقوا لقاح مودينا أو فايزر في الوقت الحالي.

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وينتظر مسؤولو الصحة الفيدراليون مزيدًا من التجارب قبل الموافقة على لقاح جونسون وجونسون، الذي يعطى على جرعة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون لديهم نفس التوصية بشأن جرعة أخرى معززة.وينتظر مسؤولو الصحة الفيدراليون موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) الكاملة على اللقاحات قبل تقديم هذه الجرعة المعززة، والذي من المتوقع أن يحدث في منتصف سبتمبر.وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة في حالات متحور دلتا، وترغب الإدارة الأمريكية في أن يتلقى معظم الأمريكيين هذه الجرعة الإضافية لزيادة الحماية.ويعتقد المسؤولون أن العاملين في الرعاية الصحية ورعاية المسنين هم أول مجموعة تتلقى الجرعة الإضافية، يليهم كبار السن ثم عامة السكان.وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأسبوع الماضي بجرعة ثالثة من اللقاح للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. وقدر مسؤولو الصحة الحكوميون أن ذلك ينطبق على أقل من 3 ٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة، لكنهم قالوا إنه في النهاية، قد تكون هناك حاجة إلى الجرعة التعزيزية على نطاق أوسع.وفي الوقت نفسه، سهل وجود فائض من اللقاحات في الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع نظام الرعاية الصحية اللامركزي عملية توافد الأشخاص في الصيدليات ومراكز التطعيم للحصول على جرعات إضافية. وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 1.2 مليون أمريكي قد تلقوا بالفعل جرعة إضافية واحدة على الأقل بعد تلقيحهم الأولي.