تحذير عاجل بشأن انتشار القرود في حدائق الأهرام



انتشار القرود انتشار القرود

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة حدائق الأهرام بسبب انتشار القرود في الشوارع واقتحام بعضها للمنازل، وكانت المنطقة ذاتها تكررت بها هذه الواقعة خلال مارس الماضي وتم التعامل معها.







وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، إنه ممنوع تربية القرود أو الحيوانات البرية فى المنازل لأنها تحتاج إلي بيئة وتعاملات خاصة حتى التخلص منها يحتاج إلي طرق خاصة.

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وحذر "محمود" خلال تصريحات أدلى بها لـ "صدى البلد" ، من تربية القرود والنسانيس بالمنازل لإنهم ينقلوا أمراض عديدة من إلي الإنسان.وأضاف "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية" أن أطباء حديقة الحيوان لديها الخبرة الكافية للتعامل مع القرود والنسانيس بشكل كبير ، مؤكدا أنه بعد الامساك بالقرود سيتم الكشف عليهم للتأكد من وجود أمراض بهم من عدمه ، معلقا :"ولكنى أرجح أن قرود حدائق الأهرام غير مريضة لإنها لديها القدرة على القفز وهذا يعنى عدم مرضها " .وأوضح أن عدم قدرة القرد على الحركة أو القفز يعنى مرضه ، مناشدا جميع المواطنين بعدم اقتناء القرود أو أى حيوانات برية بالمنازل .وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ، إنه سيتم الامساك بالقرود فى حدائق الأهرام بحد أقصي خلال اليوم، موضحا أن هناك مشكلة تواجههم تعوق الإمساك بالقرود سريعا وهى وجود أشجار متشابكة ومنازل خالية بحدائق الأهرام مما يصعب عملية الامساك بالقرود .وأضاف "رجائي " خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه يتم وضع مخدر بالموز للقرود لكى يتم الامساك بها ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التى تحدث فى منطقة حدائق الأهرام.وأشار " رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان" إلي أن التعامل مع الحيوانات البرية خطر ، ولكن الأخطر التخلص منها بطريقة غير صحيحة مما يؤذى المواطنين.وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود قال: "بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض، وأى حد يربى أى حاجة لازم يبلغ بيها ولما الحيوان يتوحش بيحاول التخلص منهم، وشرطة البيئة والحى هما هيعرفوا مصدر القرود فى حدائق الأهرام".