كل ما تود معرفته عن تصحيح النظر بـ الليزك



تصحيح النظر بـ الليزك تصحيح النظر بـ الليزك

تصحيح النظر بالليزك هي عملية جراحية شائعة لتصحيح الرؤية لمن يعاني من قصر أو طول النظر أو الذين يعانون من اللابؤرية، وهي حالة ترى فيها كل شيء ضبابيًا.



وفقًا للتقارير الطبية، فإن حوالي 96٪ من المرضى يصلون إلى النتيجة المرضية، والتخلي عن النظارات الطبية في وقت قليل.

أفضل طريقة لإزالة السواد تحت العين

منها اعتلال شبكية العين .. أعراض ارتفاع ضغط الدم

الآثار الجانبية لعملية الليزك



يعاني الشخص بعد عملية الليزك القليل من الألم، لفترة قصيرة، ويجب المتابعة مع الطبيب المعالج واتباع الإرشادات للوصول إلى النتيجة المثالية في وقت قصير.

قد يعجبك أيضا...

ونستعرض خلال النقاط التالي الآثار الجانبية لعملية تصحيح النظر الليزك:رؤية مشوشة.عيون جافة.الإصابة بالحساسية.كدمات.كيف تحمي عينيك بعد جراحة العيون بالليزر ؟عدم الاستحمام في نفس يوم عملية الليزك.تجنب دخول الماء غير المعقم من الاستحمام وغسل الشعر وما إلى ذلك في عينيك خلال الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة.لا تفرك عينيك لمدة شهر على الأقل.استخدم جميع قطرات العين التي وصفها طبيبك.ارتدِ واقي العين أو النظارات الواقية التي أعطاك إياها الطبيب أثناء نومك في الأسبوع الأول.تجنب حمامات السباحة والجاكوزي والساونا والبحيرات لمدة 3 أسابيع على الأقل.عدم وضع مكياج العيون لمدة أسبوع على الأقل.عدم ممارسة الرياضة.هل عملية الليزك تسبب العمى ؟حسب الدراسات العلمية، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات للعمى بسبب جراحة الليزك نفسها، ولكن في دراسة حديثة تم اكتشاف أن المرضى معرضون بالفعل لخطر الإصابة بالعمى بسبب عدوى العدسات اللاصقة بنسبة 34 مرة أكثر من خطر الإصابة بالعمى من الليزك.هل عملية الليزك دائمة ؟عملية الليزك إجراء دائم، ولكن تحتاج إلى الفحص المستمر كل فترة، سيعاني جميع المرضى من طول النظر الشيخوخي وتكوين الساد سواء أجروا عملية الليزك أم لا، ويسبب إعتام عدسة العين وقصر النظر الشيخوخي تغيرات كبيرة في الرؤية، ويوجد لدى بعض الأشخاص انطباع بأن الليزك يجب أن يوقف هذه التغييرات.متى يرجع النظر طبيعيا بعد عملية الليزك ؟أفادت التقارير الطبية أن نظر الشخص يعود بعد عملية تصحيح النظر، فهو في غضون شهر من يوم العملية، مشيرا أنها عملية ناجحة بنسبة كبيرة.هل يعود النظر 6 / 6 بعد عملية الليزك ؟قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر حتى تستقر رؤيتك بعد جراحة الليزك، وتكون هذه الآثار الجانبية مؤقتة في معظم الأحيان ، لكنها قد تكون دائمة في حالات نادرة، هناك أيضًا خطر حدوث المزيد من المضاعفات النادرة، بما في ذلك ضعف الرؤية عما كان عليه قبل الليزك، والتهاب العين.المصادر