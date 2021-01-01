أعراض ارتفاع ضغط الدم.. 6 علامات رئيسية تشير إليه



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

أصبح من الصعب للغاية اكتشاف أعراض ارتفاع ضغط الدم ، ولكن هناك عددًا من العلامات التحذيرية المهمة التي يجب البحث عنها، هذه هي الأعراض الستة الرئيسية لارتفاع ضغط الدم التي قد تشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم "موجود منذ بعض الوقت".







ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تؤثر على حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة ولكن قد لا يدرك عدد كبير من الناس أنهم مصابون بهذه الحالة، والتي تُعرف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم.



قد يعجبك أيضا...

ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة للغاية تزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة ، بما في ذلك النوبات القلبية.تضع الحالة ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية.لكن ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.نادرًا ما يسبب أي أعراض ملحوظة خلال مراحله المبكرة ، ولكن قد تكون هناك بعض العلامات المنذرة التي يجب البحث عنها.قد يجد بعض المرضى أنهم يصابون بصداع مؤلم بشكل خاص ، وفقًا لنظام ريفرسايد الصحي.وأضافت أن القلق وضيق التنفس يمكن أن يكونا أيضا علامة على الحالة المميتة.ومع ذلك ، لا تظهر هذه الأعراض عادة إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم بشكل خاص.من المهم فحص ضغط الدم بانتظام ، حيث لا يعاني العديد من المرضى من أي أعراض على الإطلاق.وقالت "لسوء الحظ ، يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم دون الشعور بأي أعراض غير طبيعية".أعراض ارتفاع ضغط الدم"الصداع المعتدل أو الشديد ، والقلق ، وضيق التنفس ، ونزيف الأنف ، والخفقان ، أو الشعور بنبضات في الرقبة هي بعض علامات ارتفاع ضغط الدم."غالبًا ما تكون هذه علامات متأخرة على وجود ارتفاع في ضغط الدم لبعض الوقت ، لذلك يوصى بإجراء فحوصات سنوية لجميع البالغين."نظرًا لعدم وجود أي أعراض ، فمن المهم أن يتم فحص ضغط الدم بانتظام. تعرف على الأرقام ومتى تحصل على المساعدة من طبيبك."أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هي فحص ضغط الدم.يمكنك التحقق من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم في عيادة طبيبك المحلي ، أو حتى في بعض الصيدليات.يجب على كل شخص فوق سن الأربعين فحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.من الضروري تشخيص ارتفاع ضغط الدم عاجلاً وليس آجلاً ، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.في غضون ذلك ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.طرق الوقاية من ضغط الدممن أسهل طرق الحماية من ارتفاع ضغط الدم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.عادة ما يكون تقليص كمية الملح التي تتناولها هو أول منفذ للاتصال.يجب على جميع البالغين تجنب تناول أكثر من 6 جرام من الملح في يوم واحد - أي ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة.