استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 حيث تمكنت السلسلة من بيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدارها في الصين.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 قد تم إطلاقها في الصين فقط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميا خلال أيام مما سيمكنها من تحقيق مبيعات أكبر، حيث كان العامل الأساسي في مبيعاتها سعر المناسب إلى جانب عدد من المواصفات المتميزة.
وصدرت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 بشاشة قياس 10.95 بوصة من نوع LCDمع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت على جانب الشاشة بالإضافة إلى دقة 2K.
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التعليقات على شاومي تبيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدار تابلتXiaomi Mi Pad 5
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