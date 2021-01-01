بعد انتقاله لـ الأهلي.. مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو



بيرسى تاو بيرسى تاو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن اللاعب بيرسى تاو كان أحد نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي عندما كان موسيماني مدربا للنادي .



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار": “بيرسى تاو كان أحد شركاء نادي صن داونز في تحقيق النجاحات الكبيرة وكان أحد العناصر الأساسية للفريق”.





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وتابع: "بيرسى تاو ليس غريبا على موسيماني فهو يعرف بيرسى تاو جيدا ويعرف كيفية توظيفه جيدا وحقق معه نجاحات ويعرف كيف يستفيد منه جيدا". ميسي أفريقيافي بلاد البافانا بافانا لمع إسم اللاعب الشاب بيرسي تاو، الذي لعب لصفوف نادي ماميلودي صنداونز، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا استغلالًا لامكانياته الهجومية البارعة وروعة مهاراته، التي جعلت من جماهير جنوب إفريقيا تطلق عليه لقب ميسي إفريقيا.لم تكن الجماهير الجنوب إفريقية فقط التي أطلقت عليه هذا اللقب، أو اقتنعت به فحسب، لكن الرجل الأول في مجال كرة القدم في جنوب إفريقيا، المدرب بيتسو موسيماني المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات إحداها مع صنداونز، أطلق عليه هذا اللقب أيضًا.موسيماني، قال في بث مباشر عبر حسابه بإنستجرام إن بيرسي تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتي للأهلي.. أي مدرب في أفريقيا يتمنى الحصول على خدماته.وقال موسيماني، إن الأهلي يشارك في بطولات كبيرة، ولعب كأس العالم الماضية وواجه بايرن ميونخ وتألق أمامه، وأعتقد أن بيرسي تاو سيتألق مع الأهلي في هذه المناسبات الكبرى، فهو مثل ميسي ولديه الجديد ليقدمه دائما، فإذا وافق ناديه على الإنتقال إلينا سيكون أمر جيد جدا.على الرغم من اللقطات المنشورة لمشاركة اللاعب مع برايتون - نادي الساحل الإنجليزي الشهير بطيور النورس - والتي تظهر من خلالها إمكانيات اللاعب المهارية وحيازته اللصيقة للكرة وقدرته على التهديف، لكن مسيرة اللاعب لم تتأقلم مع الكرة الإنجليزية بشكل كامل.انتقل بيرسي تاو على سبيل الإعارة من برايتون إلى فريق بلجيكية أشهرها كلوب بروج، وأندرلخت، وتألق معها قبل أن يعود إلى برايتون مرة أخرى هذا العام، ويطلب الرحيل عن الفريق متمسكًا بارتداء قميص الأهلي المصري.بيرسي تاو أهلاويوأعلن النادي الأهلي - بشكل غير رسمي - من خلال مصادر داخل النادي عن إتمام الصفقة عن طريق لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق بمبلغ مالي قدره مليون و800 ألف يورو.وأكدت التقارير أن الأهلي انتهي من كافة التوقيعات على العقود بين جميع الأطراف، برايتون، وبيرسي تاو، والأهلي، على أن يدفع الأهلي مبلغ 600 ألف يورو خلال التعاقد، ومثلها على عامين.وفضّل النادي الأهلي عدم الإعلان عن الصفقة رسميًا لحين الإنتهاء من اختيار اللاعب الأجنبي الراحل عن الفريق وتسويقه قبل موسم إنتقالات يناير، إما بالاستغناء عن جونيور أجاي أو والتر بواليا أو بيع أليو ديانج.https://m.facebook.com/alnahareg/videos/634031351321438/?refsrc=deprecated&ref=external&_rdr