ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل

آخر الأخبارعلم وتقنية › ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل

صورة الخبر: سماعات AirPods 3
سماعات AirPods 3

كشف باحثون في شركة آبل الأمريكية عن ميزة غير مسبوقة في سماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة حيث يمكنها التقاط صوت التنفس الخاص بالمستخدمين وتمكينهم من اكتشاف عدد من الأمراض الخطيرة.

وبحسب موقع Tech Radar فإن الميزة الموجودة في سماعات AirPods 3 القادمة ستكشف الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والقلب و تصلب الشرايين وستكون بديلا عن أى جهاز آخر يقوم بمراقبة طبية لهذه الأمراض.

ويمكن لسماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة التقاط صوت تنفس المستخدمين من خلال الميكروفونات المدمجة في الأجهزة لتتبع تطور المرض والمستوى الخاص بأمراض الجهاز التنفسي والقلب بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن تكون ميزة مراقبة التنفس في سماعات AirPods 3 اللاسلكية ميزة أساسية تعتمد عليها آبل في الترويج للسماعات، ولكن ليس من المعروف إذا ما كانت آبل ستصدر السماعات مع هواتف iPhone 13 القادمة في شهر سبتمبر أم لا.

وستستخدم آبل سماعات AirPods 3 لإعطاء المستخدمين أيضا ملاحظات حول أدائهم أثناء التمرين، بشكل خاص في تمارين مثل اليوجا ، حيث توفر AirPods ملاحظات في الوقت الفعلي حول إمالة رأس المستخدم ووضعه وتمدده كما سيتم تزويدها بمستشعرات ذكية.

وستحصل سماعات AirPods 3 القادمة على عدد من الميزات منها ميزة Spatial audio، والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون وآيباد وiPod touc.

المصدر: موقع Tech Radar

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43365

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager