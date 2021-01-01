فيديو lما حكم العمل في بيع السجائرا؟.. الإفتاء تجيب

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو lما حكم العمل في بيع السجائرا؟.. الإفتاء تجيب

صورة الخبر: بيع السجائر
بيع السجائر

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم العمل في بيع السجائر وأماكن بيعها ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن تحريم السجائر لم ينص عليه القرآن أو السنة، وإنما اجتهد العلماء في إصدار الحكم فيها بالحرمة من خلال القياس ، منوها أن الفقهاء قديما اختلفوا في حكم التدخين بين الإباحة والكراهة والحرمة، منوها أن حكم العمل في السجائر فرع عن تعاطيها.

وأشار إلى أن الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، أكدا أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، منوها أن الشريعة حريصة على صحة الإنسان وصحة غيره الذي يعيش حوله، وذلك حرمت السجائر.

وأوضح، أن الفقيه يطلق الحكم الشرعي، أما المفتي يطلق الحكم الشرعي ويصحح الأوضاع وينظر إلى مآلات الأفعال ويصحح فعل المستفتي.

وذكر أن المفتي ينصح العامل في بيع السجائر أولا، ولا يأمره بغلق محله فلا يجد ما يأكل به وأهله، فيبدأ معه تدريجيا لتغيير تجارته أولا بأول حتى يتمكن من إقامة التجارة وعدم تركيزها على السجائر .

ونوه بأن هناك فرق بين التدرج في التشريع والتدرج في تطبيق هذا التشريع، فالتدرج في التشريع ظهر في التدرج في تحريم الخمر، والأن نحتاج إلى تردج في تطبيق التشريع ومراعاة حال الناس.
https://web.facebook.com/watch/?v=522744412342953

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو lما حكم العمل في بيع السجائرا؟.. الإفتاء تجيب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29675

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager