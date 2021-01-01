فيديو lما حكم العمل في بيع السجائرا؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم العمل في بيع السجائر وأماكن بيعها ؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن تحريم السجائر لم ينص عليه القرآن أو السنة، وإنما اجتهد العلماء في إصدار الحكم فيها بالحرمة من خلال القياس ، منوها أن الفقهاء قديما اختلفوا في حكم التدخين بين الإباحة والكراهة والحرمة، منوها أن حكم العمل في السجائر فرع عن تعاطيها.
وأشار إلى أن الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، أكدا أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، منوها أن الشريعة حريصة على صحة الإنسان وصحة غيره الذي يعيش حوله، وذلك حرمت السجائر.
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