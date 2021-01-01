أطعمة يجب الاحتفاظ بها خارج الثلاجة



أطعمة أطعمة

أطعمة عديدة من المرجح أننا نقوم بتخزنها بشكل خاطئ طوال الوقت والأفضل هو تخزينها خارج الثلاجة إليك أبرزها وفقا لموقع foodworldblog.



1. البطيخ





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على الرغم من أنه بعد التقطيع ، يجب حفظ البطيخ في الثلاجة إلا أن تخزين البطيخ خارج الثلاجة يجعله يحتفظ بمزيد من مضادات الأكسدة أما إذا كنت تفضلين تخزينها فى الثلاجة فيجب تغلفها بعد تقطيعها لأنها ستمتص مذاق الأطعمة الأخرى عندما تضعها في الثلاجة.2-العسليجب أن لا تضع العسل فى الثلاجة فهو يمكن أن يصبح في النهاية قاسيًا مثل الصخر و سوف تلتصق الحبيبات ببعضها البعض وتصبح غير جيدة.3-القهوةأفضل طريقة لتخزين القهوة هي وضعها في حاوية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة.عندما يتم تبريدها ، يمكن أن تفقد مذاقها فتعد الرطوبة ليست مفيدة للقهوة المطحونة أو الحبوب.4-قرع العسلعند تخزينه في الثلاجة ، سوف يجمع القرع الرطوبة التي تتسبب في تعفنه.5-البصلبعد تقطيع البصل احتفظي به فى الثلاجة وإلا فإنها ستجف ولكن من المهم أن تضعهم في كيس بلاستيكي وفي درج الخضروات .6-النوتيلالا ينبغي أبدًا وضع النوتيلا في الثلاجة. إذا قمت بتخزينها ستفقد الكثير من نكهة الشوكولاتة. لذا احتفظي بها مغلقة في أرفف مطبخك وستستمتعين بفوائد الشوكولاتة الكريمية.نوتيلا7-زيت الزيتونبالنسبة لزيت الزيتون البكر الممتاز ، يمكن أن يؤثر التبريد فعليًا على نكهة الزيت.8-الاعشابيفترض الكثير من الناس أنه يجب حفظ الأعشاب في الثلاجة حتى تدوم لفترة أطول. . لكن هذا بكل بساطة غير صحيح على سبيل المثال ، يجب أن تبقى الأعشاب جافة وعندما يتم تبريدها ، فإنها تجمع الرطوبة.9-الكاتشبلأن الكاتشب مليء بالخل ، وهو مادة حافظة طبيعية ستحافظ على الكاتشب طازجًا مهما كان الأمر.