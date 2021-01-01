العلاقة بين صحة العظام والشيخوخة



صحة العظام صحة العظام



يرتبط العمر والعظام بعلاقة فريدة ليس فقط عند كبار السن ، ففي الصغر تكون عظامنا في أفضل حالاتها، ولكن مع بدء الشيخوخة ، تبدأ صحة العظام بالتأثر.



هذا هو السبب في أن كل واحد منا بحاجة إلى أن يكون على دراية جيدة بأهمية صحة العظام خلال كل مرحلة من مراحل حياتنا.



تقول دراسة إننا قد نعتبر قوة العظام أمرًا مفروغًا منه خلال سننا الأصغر ، إلا أنه يجب إعطاؤها الأولوية مع تقدمنا ​​في السن ، خاصة بالنسبة للنساء لأنهن أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية للعظام بعد سن الثلاثين".

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شارك موقع indianexpress بعض الحقائق التي ستساعد المرء على فهم كيف يؤثر العمر على العظام.الحقيقة 1: صحة العظام عند الأطفال حديثي الولادةتكون العظام عند الولادة والأطفال حديثي الولادة لينة ومرنة ، وهي مصنوعة من مادة لينة ومرنة تسمى الغضروف. هذا يساعد في نمو الطفل والوصول إلى طوله البالغ. بعد ذلك ، يترسب هذا الغضروف ببطء مع الكالسيوم ويصلب ليشكل عظامًا قوية كما نعلم.الحقيقة 2: الطفولة (1 - 9 سنوات): وقت حاسم حيث ينمو الهيكل العظمي من حيث الحجم والكثافةأثناء الطفولة ، تنمو عظامنا من حيث الحجم والكثافة لأن الكالسيوم والمعادن الأخرى تترسب في العظام. قد يعاني الأطفال الصغار الذين لا يحصلون على الكالسيوم وفيتامين D3 من ضعف العظام وثني الساقين ومشاكل أخرى.الحقيقة 3: المراهقة (10 - 20 سنة): وقت لطفرة في النمو. تطورت العظام خلال هذا الوقت ، وتدوم مدى الحياةالبلوغ هو وقت مهم لنمو العظام تنمو الفتيات في القامة بين 11-12 سنة ويختبر الأولاد هذا في 13-14 سنة. يتم تحقيق ما يقرب من 90 في المائة من قوة العظام خلال فترة المراهقة ، والتي تحدد صحة العظام في المستقبل.الحقيقة 4: البلوغ (20 - 30 سنة): فرصة أخرى لضمان كثافة عظام جيدةبحلول هذا العمر ، لم يعد الجسم يشكل عظامًا جديدة بسهولة ، ولكن يتم الوصول إلى الذروة النهائية لكتلة العظام وقوتها في أواخر العشرينيات. تعاني النساء أيضًا من الحمل والرضاعة خلال هذه السنوات. النظام الغذائي الجيد مهم لتلبية المتطلبات العالية من الكالسيوم أثناء الحمل والرضاعة. نظرًا لأن نظامك الغذائي اليومي قد لا يلبي احتياجاتك من الكالسيوم ، فمن المهم اختيار مكملات الكالسيوم وتلك التي تأتي مع فيتامين د . هناك أيضًا العديد من العلامات التجارية التي تقدم أقراص الكالسيوم القابلة للمضغ ذات المذاق الجيد ويمكن تناولها بسهولة. يكون خطر الإصابة بضعف العظام أعلى عند النساء مقارنة بالرجال. لذلك ، من الأفضل دائمًا أن يتم مساعدتك للتعامل مع أي حالات صحية للعظام قبل ظهورها.الحقيقة 5: منتصف العمر (30 - 50 سنة): عندما يبدأ العمر في التأثير بشكل تدريجي وبطيء على صحة العظامابتداءً من سن الثلاثين ، هناك انخفاض مطرد في قوة العظام وحتى توتر العضلات ، لدى الرجال والنساء على حد سواء. طوال حياتنا ، يتم استبدال العظام. ومع ذلك ، بعد 40 عامًا ، يتم استبدال عظام أقل ومن ثم فإن الكالسيوم وفيتامين D3 في النظام الغذائي مهم ليس فقط لضمان عظام قوية بعد إعادة البناء ولكن أيضًا لمنع فقدان العظام.