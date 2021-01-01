فيديو .. كيف تتخلص من وزنك وتمنع بصحة أفضل

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كيف تتخلص من وزنك

قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن منظومة الدكتورة "دعاء سهيل" للتخسيس، تتميز بأنها لا تتبع نظام الحرمان من الأكل، نظرا لاعتمادها على تركيبة من الأعشاب الموجودة في المنظومة الغذائية.



وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي، خلال لقائه بـ برنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدم التوازن من جانب البعض في تناول الوجبات، يسبب زيادة ملحوظة في الوزن ، خلال أيام قليلة ، وهو ما قد يسبب التعرض بنسبة أكبر لأمراض القلب والشرايين.



وأوضح استشاري النباتات الطبية أن منظومة الدكتورة " دعاء سهيل " تقدم مجموعة متميزة من الكورسات العلاجية لمرضى السمنة، تحتوي جميعها على " الأنسيليوم "، وهي تتكون من مجموعة من المكونات في كيس واحد.


وتابع استشارى النباتات الطبية، أن شهر رمضان يعد هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لا يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، ويفقدون خلاله من 5 إلى 8 كيلو جرام، ولكن هناك آخرين يتناولون الكعك والبسكويت.

وأضاف استشاري النباتات الطبية، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة بكورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

المصدر: elbalad

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