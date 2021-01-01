فجاءة وبدون أية مقدمات فتح أهالي منطقة حدائق الأهرام أعينهم على القردة تقفز في شوارع حيهم الكبير وتدق النوافذ والبلكونات، من أين جاءت وكيف وصلت إلى هناك أو كم عددهم بالتحديد فالإجابة على كل هذه الأسئلة “لا أحد يعلم شيء”.
ما كان أمام أهالي حدائق الأهرام إلا الفرار إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة ونقل واقعهم الذي يعيشونه منذ ساعات، بل وأيام منذ إنطلاق أول استغاثة من السكان.
ومن منصة السوشيال ميديا نشر سكان الحي صور للقردة وهي تقفز نحو بلكوناتهم ونوافذهم، موجهين تحذيرات لغيرهم من السكان بغلق النوافذ تحسبًا لأي شيء.
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التعليقات على القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور
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