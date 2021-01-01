القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور



القرود تغزو شوارع القرود تغزو شوارع

فجاءة وبدون أية مقدمات فتح أهالي منطقة حدائق الأهرام أعينهم على القردة تقفز في شوارع حيهم الكبير وتدق النوافذ والبلكونات، من أين جاءت وكيف وصلت إلى هناك أو كم عددهم بالتحديد فالإجابة على كل هذه الأسئلة “لا أحد يعلم شيء”.



ما كان أمام أهالي حدائق الأهرام إلا الفرار إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة ونقل واقعهم الذي يعيشونه منذ ساعات، بل وأيام منذ إنطلاق أول استغاثة من السكان.



ومن منصة السوشيال ميديا نشر سكان الحي صور للقردة وهي تقفز نحو بلكوناتهم ونوافذهم، موجهين تحذيرات لغيرهم من السكان بغلق النوافذ تحسبًا لأي شيء.

وكتب "عمر البانوبي" عبر صفحته على "الفيسبوك" :"يا جماعة اللي هربان منه نسناسين في (5 أ) يتصرف علشان بيحدفونا بالطوب في البيوت ومبهدلين الدنيا".وأكمل "عمر":"ده كان نص استغاثة أحد السكان من شهر تقريبًا على جروبات منطقة حدائق الأهرام، والحقيقة أنه صاحب النسناسين مهتمش وكملوا حياتهم عادي ومن أسبوع كده كان في ساكن تاني قريب من نفس المنطقة اشتكى على فيسبوك وقال إنهم قاعدين على شجرة قدام بيته".وأكمل "عمر":"ده كان نص استغاثة أحد السكان من شهر تقريبًا على جروبات منطقة حدائق الأهرام، والحقيقة أنه صاحب النسناسين مهتمش وكملوا حياتهم عادي ومن أسبوع كده كان في ساكن تاني قريب من نفس المنطقة اشتكى على فيسبوك وقال إنهم قاعدين على شجرة قدام بيته".



