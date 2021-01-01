تغريدة غامضة لوكيل محمد صلاح تفتح باب الجدل حول مستقبله مع ليفربول

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يبدو أن مستقبل النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ما زال غامضا، على الرغم من بقاء عامين على نهاية عقده في معقل الأنفيلد.



فعقب الفوز على فريق نوريتش، وتحديدا بعد لحظات من هدف النجم المصري، ترك وكيل محمد صلاح "تغريدة غامضة" على حسابه في موقع تويتر.



ونشر وكيل محمد صلاح، رامي عباس عيسى، رسالة غامضة على تويتر بعد المباراة الافتتاحية القوية لليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

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وكتب رامي عيسى، بعد لحظات من تسجيل صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، للهدف الثالث في الدقيقة 75، قال فيها ببساطة: "أتمنى أن يشاهدوا".غير أنه لم يذكر أي شيء آخر كما لم يكشف عمن المقصود بهذه التغريدة الغامضة.