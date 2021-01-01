تزايد إقبال المواطنين على التطعيم ضد كورونا .. شاهد

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إقبال المواطنين على التطعيم

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول مراكز تلقي لقاحات كورونا تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث عرض التقرير حول تزايد إقبال المصريين على تلقى اللقاح خلال الفترة الراهنة.

وعرضت القناة، جهود الدولة في توفير اللقاحات للمواطنين، وتزايد أعداد اللقاحات التي تصل مصر وتنوعها، مؤكدة ضرورة تلقى المواطنين اللقاح لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق واصلت المراكز الطبية على مستوى الجمهورية والمخصصة لاستقبال المواطنين الراغبين فى السفر لتلقى لقاح فيروس كورونا، والشهادة الصحية المعتمدة التى تفيد تلقيه اللقاح، حيث حرصت على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمسافرين، وتلقى اللقاح فى دقائق معدودة، وتوفير أماكن انتظار للتسهيل عليهم.

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المصدر: إكسترا نيوز

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