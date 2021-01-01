

غياب الونش وعبد الشافى أمام وادى دجلة غياب الونش وعبد الشافى أمام وادى دجلة

يعود محمود علاء مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في ظل غياب محمود حمدى الونش، للإيقاف بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ويجاور محمود علاء محمد عبد الغنى في دفاع الفارس الأبيض بعد غيابه في الفترة الأخيرة عن التشكيل الأساسى.



كما ستشهد تشكيلة الزمالك لمواجهة وادى دجلة تواجد أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غيبا محمد عبد الشافى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الدراويش.



في الوقت نفسه يعود أشرف بن شرقى للتشكيل بعدما غاب عن لقاء الإسماعيلى نظرًا لإيقافه بحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الاتحاد السكندرى.



ويفضل كارتيرون استمرار يوسف أوباما في الخط الأمامى مع تواجد بن شرقى لزيادة النزعة الهجومية، مع تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء.



الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.

