أجاى برفض اللعب فى الترجي التونسى



أجاى أجاى



رفض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي العودة للدوري التونسي بعدما شهدت الفترة الماضية تلقى اللاعب عرضاً من أندية تونسية أبرزها من الترجي ، وأكد أجاي لأدارة الأهلي إنه سيرحل لأوربا أو الخليج حال عدم حاجة المارد الأحمر لجهوده الفترة الحالية.



ورغم أن أجاي لعب من قبل في فريق الصفاقسي قبل أن ينتقل للأهلي في صيف 2016 إلا أنه رفض العودة للدوري التونسي سواء عبر بوابة الترجي أو اي نادً أخر ، موضحاً إنه سيرحل للخليج أو أوربا خاصة وأن لديه عروض شفهية من أندية خليجية وأوربية .



وإجمالا لعب أجاي مع الاهلى 160 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11293 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى.

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وفى وقت سابق ، كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى السبب الرئيسى فى تراجع مستوى النسر النيجيرى هذا الموسم مع القلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":" مفاوضات الأهلى مع أكثر من لاعب أجنبى بل وتأكيد وسائل الإعلام على تعاقد القلعة الحمراء مع لاعبان هما بيرسى تاو وميكيسونى تسبب فى غياب التركيز عن أجايى الذى بات يشعر أن أيامه معدودة فى الأهلى وأن القرار المنتظر سيكون رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لقيد الثنائى الاجنبى".ويضيف المصدر:" جونيور أجاي يفكر فى العروض التى وصلته من بعض الأندية الأفريقية لإختيار أحداها حال اخطاره من الأهلى بالرحيل لاسيما أن القلعة الحمراء لم تحسم ملف تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حتى اللحظة الراهنة مما جعل اللاعب يعيش حالة من عدم التركيز تسبب فى ظهوره بشكل متراجع فى المباريات الأخيرة".