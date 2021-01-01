رفض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي العودة للدوري التونسي بعدما شهدت الفترة الماضية تلقى اللاعب عرضاً من أندية تونسية أبرزها من الترجي ، وأكد أجاي لأدارة الأهلي إنه سيرحل لأوربا أو الخليج حال عدم حاجة المارد الأحمر لجهوده الفترة الحالية.
ورغم أن أجاي لعب من قبل في فريق الصفاقسي قبل أن ينتقل للأهلي في صيف 2016 إلا أنه رفض العودة للدوري التونسي سواء عبر بوابة الترجي أو اي نادً أخر ، موضحاً إنه سيرحل للخليج أو أوربا خاصة وأن لديه عروض شفهية من أندية خليجية وأوربية .
وإجمالا لعب أجاي مع الاهلى 160 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11293 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أجاى برفض اللعب فى الترجي التونسى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق