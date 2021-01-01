للمرة الثانية في أسبوع واحد.. انفجار هاتف OnePlus Nord 2

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صورة الخبر: هاتف OnePlus Nord 2
هاتف OnePlus Nord 2

بعد أيام قليلة من إطلاق شركة وان بلس الصينية رسمياً لهاتفها الذكي OnePlus Nord 2، تصدر العناوين مرة أخرى بعد حادث انفجار للهاتف مع أحد المستخدمين عقب شرائه بأيام.



وبحسب موقع "Newsbytesapp" التقني، كشفت تغريدة لشخص يدعى "Shubham Srivastava" على حسابه الشخصي على تويتر، أن هاتف والده من طراز Nord 2 تعرض للانفجار، و لم يشارك أي تفاصيل حول الحادث، بينما عبر عن غضبه من الواقعة، قائلاً:" أنا غاضب جداً.. انفجر هاتف والدى Nord 2، و أصابه الحادث بالخوف فكان من الممكن أن يكلفه حياته".

حذف الشاب تغريدته و ظهر حسابه الشخصي على أنه معطل، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع واحد، حيث تم الإبلاغ عن الحادث الأول منذ أيام من قبل فتاه هندية نشرت صورة هاتفها الذكي من نفس النوع أيضاً، بعد خمسة أيام من شراء الهاتف.

من ناحية أخري حققت الشركة الصينية في الواقعة قبل أن تعلن أسباب الحادث، والذى كان بفعل عوامل خارجية لا تتعلق بالمنتج أو أي مشاكل في التصنيع، على حد وصفها.

المصدر: موقع "Newsbytesapp"

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