بعد أيام قليلة من إطلاق شركة وان بلس الصينية رسمياً لهاتفها الذكي OnePlus Nord 2، تصدر العناوين مرة أخرى بعد حادث انفجار للهاتف مع أحد المستخدمين عقب شرائه بأيام.
وبحسب موقع "Newsbytesapp" التقني، كشفت تغريدة لشخص يدعى "Shubham Srivastava" على حسابه الشخصي على تويتر، أن هاتف والده من طراز Nord 2 تعرض للانفجار، و لم يشارك أي تفاصيل حول الحادث، بينما عبر عن غضبه من الواقعة، قائلاً:" أنا غاضب جداً.. انفجر هاتف والدى Nord 2، و أصابه الحادث بالخوف فكان من الممكن أن يكلفه حياته".
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التعليقات على للمرة الثانية في أسبوع واحد.. انفجار هاتف OnePlus Nord 2
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