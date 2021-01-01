روبوت جديد يغيّر لونه كالحرباء

اخترع علماء جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية، روبوتا يتغير لونه حسب لون البيئة المحيطة به، وأطلقوا عليه اسم "الحرباء".
وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن هناك كائنات أخرى يمكنها تغيير لونها لتندمج مع الوسط المحيط، بما فيها بعض أنواع العناكب.
ومن أجل تحقيق فكرة الروبوت الحرباء، ابتكر الباحثون "جلدا" خاصا، طبقته العليا مملوءة بأحبار يتغير لونها عند التسخين، حيث أن الحرارة تجبر دقائق الحبر الصغيرة على تشكيل بنى حلزونية، تعكس الضوء بطول موجي محدد. أي أن اختلاف كمية الحرارة، يؤدي إلى تشكل هياكل حلزونية مختلفة الحجم، ما يسمح لها بعكس اللون المطلوب. وأما الطبقة الثانية من "جلد الحرباء" فتتكون من عدد من عناصر التسخين.
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