كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على "المريخ"؟

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كوكب المريخ


تخيل لو أنك تمتلك منزلا على سطح المريخ، وتريد أن تؤمن غذائك من محاصيل قريبة لبيتك، هل يمكن حينها أن تقوم بعملية الزراعة كما نقوم بها حاليا على كوكبنا منذ نشأة كل الحضارات والتجمعات البشرية؟

دراسة حديثة نُشرت بدورية "فرونتيرز" حاولت الإجابة على هذا السؤال المعقد، حيث أجرى باحثون من جامعة فاخينينجن، ومعهد الأبحاث النووية في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا، تجارب عملية لاستبيان إمكانية زراعة نباتات على الكوكب الأحمر.

نينك تاك، طالبة البكالوريوس بجامعة دلفت للتكنولوجيا، حاولت التحقق من تأثير أشعة غاما، كما تم تسجيلها بواسطة مسبار المريخ "كيريوستي" على نوعين من المحاصيل: حب الرشاد (أحد أنواع الجرجير)، والجاودار (شبيه بالقمح ويستخدم في صناعة الخبز).

وتقول تاك: "نظرا لأن الإشعاع على المريخ أعلى بكثير منه على الأرض (230 ميكروغرام/يوم، حوالي 17 مرة أعلى من الأرض)، فقد تم إجراء التجربة وفقا لاحتياطات السلامة الصارمة.

قبل إجراء التجربة رجح العلماء أن نسبة الإشعاع المرتفعة، قد تؤثر على نمو المحاصيل في البيوت الزجاجية على سطح المريخ، مما قد يجعل استقرار البشر أكثر تعقيدا.

المصدر: skynewsarabia

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