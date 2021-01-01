كيفية إخفاء رسائلك في تطبيق تيليجرام



تيليجرام تيليجرام



يعد تطبيق تيليجرام من أفضل تطبيقات الدردشة في العالم لما فيه من الميزات الغير موجودة في أى تطبيق منافس، مما جعله يتفوق على تطبيق واتسآب مؤخرا بأكبر عدد من عمليات التحميل على الهواتف الذكية على الإطلاق.



وأحيانا يجد مستخدمو تطبيق تيليجرام صعوبة عند قيامهم بإخفاء الدردشات والرسائل دون حذفها، حيث يوفر تيليجرام ميزة رائعة لكافة مستخدميه وهي إخفاء جميع الرسائل دون حذفها خاصة تلك الرسائل التي تعتبر رسائل خاصة ولا يريد المستخدم لأحد الاضطلاع عليها.



وبحسب موقع Tech Briefly فإنه يجب على المستخدمين في تيليجرام اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة لإخفاء جميع رسائلهم على التطبيق أو عدد منها دون حذفها من خلال :

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كيف تخفي محادثة في تطبيق تيليجرام دون حذفها؟الزر الذي يجب عليك تحديده لتحقيق هدفك هو الزر الموجود على يسار سلة المهملات ، ويمثله زر على شكل درج بسهم لأسفل، وبمجرد النقر فوق هذا الخيار في الأرشيف ، سيتم إخفاء الدردشة.وإذا كنت قد ارتكبت خطأ وتريد عكسه ، فيمكنك التمرير سريعًا لأسفل على الشاشة الرئيسية التي ستظهر المحادثات المؤرشفة، حتى تتمكن من التراجع عن ما فعلته.وإذا كنت تريد أرشفة عدة محادثات في وقت واحد ، فحددها جميعًا ، ثم سيظهر شريط الزر العلوي ، قم بالنقرعلى زر الأرشفة وسيتم إخفاء كل منهم.عرض الدردشات المخفية في تطبيق تيليجراموعلى عكس تطبيق واتسآب ، فإن تلقي رسائل جديدة في تلك المحادثات لا يعيدها إلى الشاشة الرئيسية ، لذلك ستبقى الدردشات المخفية دائمًا ما لم تغير رأيك، و إذا كنت ترغب في إيقاف أرشفة محادثة ما ، فانقر عليها لبضع ثوان ثم انقر فوق الزر Unarchive ، والذي يكون في هذه الحالة عبارة عن درج سهم لأعلى.