فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger

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أعلنت شركة فيسبوك Facebook، إنها بصدد إضافة تحديثا مهما إلى تطبيق التراسل الخاص بها ماسنجر Messenger، إلى جانب بعض أدوات التحكم ومزايا جديدة.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يجلب تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، دعما لإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف، إلى جنب مع عناصر تحكم جديدة لرسائلها المختفية.





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وحصل تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، على تشفير شامل للرسائل النصية في عام 2016، في الوقت ذاته الذي أضافت فيه عملاقة التواصل الاجتماعي خيار "المحادثات السرية" إلى تطبيق التراسل.وقالت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عبر مدونتها إنها أضافت الآن خيار التشفير الشامل لوضع الاتصال لتطبيق ماسنجر Messenger، نظرا للاهتمام المتزايد بـ مكالمات الصوت والفيديو، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية مع إجراء أكثر من 150 مليون مكالمة فيديو يوميا على تطبيق Messenger.ويمتلك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك أيضا لشركة فيسبوك بالفعل تقنية التشفير من طرف إلى طرف أو E2EE، والتي تمنع أي شخص باستثناء المرسل والمستقبل من رؤية البيانات المشفرة.