تويتر يواجه مشكلة بسبب العلامة الزرقاء.. ويوقف توثيق الحسابات لهذا السبب

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أعلن موقع تويتر Twitter أنه سيوقف منح العلامة الزرقاء لفترة معينة، وإيقاف توثيق الحسابات للمستخدمين المتقدمين للحصول على العلامة الزرقاء وذلك بعد اكتشاف إعطائها لعدد من الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيات عامة.



وفي بيان رسمي له قال موقع تويتر إنه قد قام بإيقاف توثيق الحسابات للمتقدمين مؤقتا لإجراء عدد من التحسينات والإصلاحات للعملية التي يتم من خلالها منح العلامة الزرقاء.



وأضاف تويتر أن الأمر بالنسبة للمستخدمين المتقدمين للحصول على العلامة الزرقاء يعتبر أمرا محبطا للغاية، ولكن لإجراء الأمور بشكل أفضل يجب الانتظار لبعض الوقت.

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وعلى الرغم من أن البيان لم يذكر أسبابًا محددة لإيقاف توثيق الحسابات بخلاف دعوة غامضة لتحسين العملية التي يتم بها إعطاء العلامة الزرقاء، إلا أن حسابا مزيفا على الموقع ادعى أنه ينتمي إلى الروائي الأمريكي Cormac McCarthy ، واتضح فيما بعد أنه ليس هو.كما تم اكتشاف عددا كبيرا من الحسابات التي تم توثيقها والتي اتضح أنها حسابات روبوت احتيالية، مما أثار التساؤلات حول العملية التي يتم بها التوثيق وإعطاء العلامة الزرقاء.وفي شهر مايو الماضي، قرر موقع تويتر إعادة النظر فى برنامج التحقق الخاص به، والذى بموجبه يتم السماح للمستخدمين بطلب الحصول على العلامة الزرقاء، وذلك وفقا لعدد من الشروط والتعليمات الجديدة على الملفات الشخصية والحسابات.وأقر تويتر عددا من الشروط الجديدة للحصول على العلامة الزرقاء، حيث يتعين على المستخدمين استيفاء معايير التحقق مجددا في تويتر، والتي تتضمن امتلاك حساب لعدد من الفئات المحددة تندرج تحت واحد من ستة أنواع مختلفة من التصنيفات.وتضم الفئات الستة كلا من :- الحكومة- الشركات والعلامات التجارية والمنظمات- المنظمات الإخبارية والصحفيون- وسائل الترفيه- الرياضة والألعاب- النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين