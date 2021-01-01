تقارير تكشف قدرات وموعد إطلاق معالجات M2 القادمة من آبل



إطلاق معالجات M2 إطلاق معالجات M2



كشفت تقارير مواصفات الجيل الثاني من معالجات آبل القادمة M2 والتي يمكن اطلاقها في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم مع عدد كبير من المميزات التي ستجعل الأجهزة أفضل أداء وأكثر سرعة.



وبحسب موقع PhoneArena فإن معالجات M2 القادمة من آبل سيتم انتاجها باستخدام نواة 4 نانومتر، حيث ستكون ستكون أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة من المعالجات السابقة M1 .





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آبل تواجه غرامة 300 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع في هواتف آيفونموظفو آبل متخوفون من تقنية الشركة لفحص صور مستخدمي آيفونوفقا للمحلل Ming-Ching Kuo مينج تشينج كو فإن معالجات معالجات M2 القادمة قد تأتي أولا مع أجهزة MacBook Air عند إطلاقها العام القادم، كما ستأتي مع أجهزة آيباد iPad Pro القادمة مما سيمنح الأجهزة أداء مبهرا.وبدأت شكة آبل بالفعل في الانتاج الضخم لمعالجات M2 القادمة في شهر يوليو الماضي، في محاولة من الشركة لتسريع إطلاقها مع بداية العام القادم على أقصى تقدير مع أزمة أشباه الموصلات التي تعاني منها الشركة بشكل كبير.وفي واحدة من أكبر التغييرات التى قامت شركة آبل بإجرائها في الفترة الماضية أنها قامت بالتحويل من معالجات شركة إنتل إلى معالجاتها الخاصة ARM .وحصل جهاز آيباد برو iPad Pro العام الحالي 2021 على معالج M1، مع ارتفاع أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 50٪ ، ووحدة معالجة الرسومات أسرع بنسبة 40٪، واتصالا أسرع بالإنترنت بفضل دعم تقنية الجيل الخامس 5G اللاسلكية.