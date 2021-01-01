تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s



هاتف سامسونج Galaxy A03s هاتف سامسونج Galaxy A03s

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح هاتفها الذكي الجديد Galaxy A03s، وهو من الفئة الاقتصادية منخفضة السعر، التي يقبل عليها الشباب بكثرة في الأسواق العالمية، لما توفره من قيمة مقابل سعر.







وبحسب موقع "91mobiles" التقني، يأتي هاتف Galaxy A03s بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وقارئ بصمات الأصابع فى جانب الهاتف.

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يمتلك هاتف Galaxy A03s معالج Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت،و يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.ولمحبي التصوير جاء Galaxy A03s، بكاميرا أساسية ثلاثية ، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير ماكرو تأتى بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل.يحتوى هاتف Galaxy A03sعلى بطارية سعة 5000 مللي أمبير، بقوة شحن 18 واط من خلال منفذ من نوع Type-C، و بلوتوث Bluetooth 5.0، مع فتحة سماعة رأس قياس 3.5 ميلليمتر.بلغ سعر الهاتف 174 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 2800 جنيه مصري، في ألوان الأبيض والأسود والأزرق.