جوجل: 3 تطبيقات مهمة محظورالدخول عليها 27 سبتمبر

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جوجل: 3 تطبيقات مهمة محظورالدخول عليها 27 سبتمبر

تتوالى التحذيرات من شركة جوجل الأمريكية لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من عدم قدرة المستخدمين على تشغيل تطبيقاتها الأساسية يوتيوب و Gmail و درايف بسبب إيقاف الدعم بالكامل لها، حيث تعد هذه الهواتف قديمة للغاية.

وستتوقف تطبيقات جوجل الأساسية على مستخدمي هواتف أندرويد القديمة جدا التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، ولن تستطيع هذه الأنظمة تشغيل التطبيقات مرة أخرى لافتقارها لأنظمة الدعم الأساسية.

ولن يستطيع مستخدمو هواتف أندرويد التي تعمل بأنظمة تشغيل Android 2.3.7أو أقل من تشغيل تطبيقات يوتيوب و Gmail و درايف و كذلك تطبيق الخرائط مابس، وذلك بحسب موقع SlashGear .

ولن يتمكن مستخدمو هواتف أندرويد القديمة من الدخول على هذه التطبيقات من خلال الويب، حيث ستقوم جوجل بتطبيق هذه القرارات بدءا من يوم 27 سبتمبر القادم.



وسيواجه مستخدمو هواتف أندرويد القديمة مشاكل تقنية عند محاولة استخدام تطبيقات وخدمات جوجل مثل يوتيوب و Gmail و درايف و كذلك تطبيق الخرائط مابس، حيث أن أنظمة التشغيل هذه قد تم إطلاقها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

المصدر: elbalad

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