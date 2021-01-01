مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2021

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مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2021


أعلن عدد من موزعي السيارات داخل السوق المحلى المصري عن طرح السيارة جيب جراند شيروكي 2021 الجديدة ، داخل الأسواق التي تتميز بالفخامة العالية والأداء القوى والهيكل الخارجي المتين .



وأوضح موزعون أن السيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، ستستمد قوتها من خلال محرك سعة 5700 سي سي HEMI V8 . الذى ينتج قوة اجمالية تبلغ 360 حصان مع عزم دوران اجمالي بواقع 520 نيوتن متر.



وتتسارع السيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية ، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي Quadra-Trac II .



أما عن إبعاد الهيكل الخارجي للسيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، فتاتي بارتفاع قاعدة العجلات 2915 مم ، وارتفاع عجلات 218 مم ، و الارتفاع الإجمالي 1761 مم ، وعرض 2154 مم ، وطول 4822 مم ، و خزان وقود سعة 93 لتر وحقيبة خلفية تتسع الي 1027 لتر من الأغراض وتزيد الي 1934 لتر بطي المقاعد الخلفية.


وتضم السيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، عدد من وسائل الأمان والراحة من بينها ، فرامل قوية للعجلات الأربعة بالإضافة الي نظام ABS مع Active Wheel Speed، و 7 وسائد هوائية متعددة المراحل مع نظام التحكم الالكتروني في الثبات ESC ونظام رصد البقع العمياء ورصد حركة المرور حول السيارة .



وتقدم السيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، بعدد من الدهانات والألوان الخارجية ، من بينها اسود ، جرانيتي كريستال ، فضي معدني ، ابيض ، ازرق لؤلؤي ، احمر كرزي ، معدني فولاذي ، بلاتينيوم ، وعجلات ألومنيوم قياس 20 بوصة.



وتأتي المقصورة الداخلية للسيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، بفرش جلدي للمقاعد ، و تتميز بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، و شاشة داخلية ملونة TFT مقاس 7 بوصة ونظام تحكم في تماسك الإطارات ومساعد الطرق الصاعدة وحساسات ركن ونظام ملاحيU-Connect 8.4 ، و كاميرا خلفية وضبط مقعد السائق كهربائي في 8 اتجاهات مع ذاكرة لحفظ وضعيات القيادة.



وبلغ سعر السيارة جيب جراند شيروكي 2021 ، داخل السوق المحلى المصري مليون و150 ألف جنيه .

المصدر: elbalad

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